Создание чеченских батальонов для Минобороны указало на особый статус Кадырова

29 июня 2022, 00:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Формирование в Чечне подчиненных Минобороны подразделений говорит о том, что Рамзан Кадыров приобрел статус политика на федеральном уровне, считает главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко. Новые батальоны доверили формировать главе Чечни, поскольку в регионах очень сложно собирать людей для участия в спецоперации, а в республике такой опыт уже имеется, считает президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", 26 июня глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре военных батальона - "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". 28 июня Кадыров сообщил, что новый батальон "Запад-Ахмат" уже укомплектован жителями Чечни, структура будет подчиняться министерству обороны.

Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину из Чечни отрядов добровольцев, в том числе жителей других регионов страны. 29 мая он заявил, что ежедневно в Чечню прибывают "сотни, а то и тысячи" добровольцев, чтобы пройти обучение в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе для отправки на Украину. 6 июня спикер парламента Чечни Магомед Даудов озвучил в эфире ЧГТРК "Грозный", что общее количество отправленных с территории республики на Украину бойцов – 8172 человека, в это число входят 1794 бойца из других регионов и 1360 добровольцев из числа жителей Чечни. 25 июня он сообщил об отправке очередной группы добровольцев.

Формирование чеченской властью подразделений, подчиненных Минобороны, говорит о повышении статуса Кадырова, считает главный научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко. «Формирование этих батальонов делает Кадырова еще влиятельнее. Не думаю, что эта идея многим в Минобороны понравилась. Это был приказ сверху. Он (Кадыров) оружие в руках власти и он сейчас ей очень нужен», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Кремль не допустил бы создание батальона по решению Кадырова, это могло бы стать опасным прецедентом, считает Малашенко. "Приказ этот отдал сам министр обороны, который получил разрешение от своего прямого руководителя", - уверен он.

Создание батальонов – следствие активной деятельности Кадырова на Украине, предположил Малашенко. «Кадыров использует текущую ситуацию, чтобы любой ценой и как можно эффектнее демонстрировать свою лояльность и силу. Все это, конечно, повышает его статус и влияние не только как чеченского вождя, а но и как политика на федеральном уровне», - отметил он.

Малашенко считает, что глава парламента Чечни Магомед Даудов, который курирует создание новых батальонов, публично представляет их командиров, также получил на это разрешение напрямую от Минобороны. «Это не самодеятельность Даудова [...] Есть определенное решение федерального центра, которое выполняется региональной властью. Возможно, это решение - результат инициативы самой региональной власти. Но все равно окончательное слово за Минобороны. И здесь сомнений быть не может», - сказал он.

Формирование новых батальонов усилит влияние Кадырова, считает президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. «Везде во всех регионах, в том числе кавказских, проводится огромная работа по мобилизации, о которой официально не заявляется. Люди не идут в армию. Это же не сидеть на диванах и смотреть патриотические передачи [...] Что касается Кадырова, то у него есть определенные обязательства перед Путиным, и он выполняет их, собирая и предоставляя людей. И Кремлю важно, чтобы новые подразделения подчинялись не Росгвардии, а Минобороны. Все это в какой-то мере повышает его влияние», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Ранее Руслан Кутаев сообщил, что ему известны случаи принудительной отправки жителей Чечни на Украину. В случае отказа от участия в спецоперации жители Чечни могут столкнуться с серьёзными трудностями, отметил он. О случаях принуждения к участию в военной операции на Украине заявила 13 мая и чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд". Десятки жителей Чечни попросили помочь им выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину, сообщили правозащитники.

Кадырову поручили формирование новых батальонов, поскольку в остальных регионах очень сложно собирать людей для участия в спецоперации, отмечает он. «В Чечне, на главной базе Росгвардии, проходили подготовку люди разных национальностей, они отправлялись на Украину. То есть у Чечни уже был опыт подготовки и отправки [военных]. Сейчас Минобороны понадобились новые люди, а Кадыров хорошо умеет собирать людей. Поэтому ему доверили создание новых батальонов [...] Такое ответственное дело российская власть в свои лучшие времена никогда бы не доверила чеченцам. Только тяжелое положение заставило их так поступить», - пояснил Кутаев.

Ранее Кадыров заявлял, что еженедельно из Чечни отправляются 200 добровольцев. Данные Кадырова сомнительны, база в Гудермесе не может обеспечить такой масштаб подготовки добровольцев, указал полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков. Подготовить за неделю около 200 добровольцев реально, только если у них уже есть опыт военной службы, пояснил "Кавказскому узлу" Василий Дандыкин.

То, что Даудов, который курирует создание новых батальонов, представляет публично их командиров, указывает на расширенные полномочия властей Чечни, связанные с обеспечением армии личным составом, ввиду необходимости бойцов из республики, уверен он.

«То, что сейчас разрешено Даудову, это повторение истории. Во время Первой мировой войны, когда империя на разных фронтах воевала и дела становились плохи, проводили набор кавказцев, формировали дикие дивизии. Я не удивлюсь, если такие батальоны начнут формировать в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестане, Ингушетии. Когда положение тяжелое, кавказцам говорят, что они лучшие воины, бойцы и собирают их на войну. А после нее они никому не нужны», - подчеркнул Кутаев.

Решение о формировании батальонов принимается в Минобороны, сказал ведущий юрист электронного ресурса «Антипризыв.ру» Артем Мугунянц.

«В Минобороны принимается решение о создании батальонов, далее спускается заявка в военкоматы регионов, которые начинают сбор людей и формируют воинские части в местах постоянной дислокации. Если все это делается под эгидой Минобороны, то региональным властям выделяется роль набора людей в своем регионе и разрешается использование админресурса и агиткампании. В этом случае речь идет о Чечне, где и решено создавать батальоны под эгидой Минобороны», - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Сбор и формирование силовых групп, не входящих в состав государственных силовых ведомств, противозаконно, отметил Мугунянц. «Только с разрешения руководства силовых структур могут проводится сбор и формирование силовых подразделений. У каждого субъекта федерации есть ответственный за боевую подготовку. То есть он занимается всеми этими вопросами, включая сотрудничество с военкоматами. Главы регионов могут быть причастны к процессу привлечения личного состава для этих формирований, но самостоятельно принимать решения о формировании подразделений региональные власти не могут. Армия - федерального подчинения», - подчеркнул он.

При этом главы регионов могут выступить с инициативой о формировании новых подразделений, сказал Мугунянц. «Главы субъектов, как и любой гражданин России, могут обратиться в Минобороны, сказать, что способны сформировать батальон [...] В Минобороны, если такое предложение им понравится, могут дать согласие и принять и дать соответствующий приказ», - пояснил он.

Только в Минобороны могут принимать решения о формировании батальонов, подтвердил московский адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов. «Порядок таков: министерство обороны принимает решение, отдает приказ о формировании новых подразделений. В соответствии с территориальной принадлежностью начинается сбор личного состава. Если это Дагестан, то сбором состава занимаются местные власти. Если Чечня, то чеченские. Здесь все предельно четко и без самодеятельности», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По словам адвоката, региональные власти играют важную роль в формировании подразделений, относящихся к их территории. «От них многое зависит. Например, для сбора нужно провести агиткампанию, привлечь личный состав, использовать инфраструктуру. Они также могут сами выступать с инициативами, если считают нужным формирование новых подразделений. Но формировать их они могут только после получения разрешения от Минобороны», - отметил Черноусов.

Решение о создании новых батальонов было инициативой Кадырова, и оно укрепляет позиции кадыровцев в военно-оборонной иерархии страны на фоне спецоперации на Украине, отметили опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты. Создание батальонов – инициатива главы Чечни, которую поддержали в верхах, уверен Александр Артамонов. Законодательство не предусматривает инициатив по формированию батальонов, но в условиях военной операции на Украине на это могут закрыть глаза, отметил Александр Храмчихин.

Отправкой чеченских силовиков и других добровольцев на Украину Рамзан Кадыров выделился среди глав регионов Северного Кавказа, чтобы подчеркнуть преданность Путину, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. Это продиктовано тем, что ни в одной другой республике Северного Кавказа нет такого числа силовиков, пояснил, в частности, политолог Алексей Малашенко. "Разве есть у кого-то гвардии? Есть у кого-то закаленные в чеченских войнах бойцы и их потомки? Нет ни у кого", – сказал он.

Стоит отметить, что интернет-пользователи не раз призывали Кадырова раскрыть число погибших на Украине силовиков и добровольцев. Так, 22 июня глава Чечни сообщил о гибели на Украине восьми сотрудников полиции, в ответ пользователи Telegram поинтересовались, почему не раскрываются данные о числе погибших добровольцев. Пользователи сети и ранее призывали главу Чечни обнародовать информацию о потерях на Украине.

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