Инициатива с чеченскими батальонами повысила статус Кадырова в военной системе

27 июня 2022, 21:09

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Новые батальоны, создание которых анонсировал глава Чечни, войдут в состав Росгвардии, считают опрошенные «Кавказским узлом» военные эксперты. По их мнению, такое решение было инициативой Кадырова, и оно укрепляет позиции кадыровцев в военно-оборонной иерархии страны на фоне спецоперации на Украине.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров вечером 26 июня сообщил о том, что в республике "совсем скоро" будут сформированы четыре военных батальона - "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" - "с внушительным количеством личного состава". В их контингент войдут "исключительно чеченские ребята", написал Кадыров в своем Telegram-канале. Кадыров отметил, что новые батальоны формируются в связи с "крайне патриотическим настроем среди молодежи региона", желающей встать на защиту Родины.

В Чечне дислоцированы ранее сформированные подразделения - батальон "Юг" (воинское формирование в составе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии) и 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата-Хаджи Кадырова в составе Отдельного ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии, сформированный на базе 248-го специального моторизованного батальона "Север".

Создаваемые в Чечне батальоны будут частью Росгвардии, уверен выпускающий редактор и военный обозреватель еженедельника "Звезда" Александр Артамонов.

«Я думаю, что, скорее всего, это будут батальоны Росгвардии, а не армии. По той причине, что они будут сформированы по территориальному признаку и в рамках одной республики. Это будут элитные части Росгвардии. Как показал опыт, именно чеченские батальоны принимают на себя самую сложную часть задач по окончательной зачистке территорий», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Александр Артамонов.

Он не сомневается, что создание батальонов – инициатива главы Чечни, которую поддержали в верхах. «По моему субъективному мнению, это инициатива Кадырова и ее приветствовали в Кремле. Обратите внимание, что именно в Чечне находится центр специального назначения «Альфы» и «Вымпела». Кадырова сейчас можно назвать самым главным спецназовцем в России», - отметил Артамонов.

Он также добавил, что новые батальоны укрепляют рейтинг Кадырова. «Но его рейтинг такой высокий не по той причине, что создаются новые батальоны. Он это уважение заслужил кровью и делом. Именно чеченцы несут самую тяжелую долю в спецоперации. Руководство это видит и ценит», - сказал военный обозреватель.

В новых батальонах будут служить исключительно профессионалы, полагает он. «Я в этом уверен. В таких элитных батальонах новобранцы не нужны. Они просто будут обузой и лишним грузом для других», - подчеркнул Александр Артамонов.

Пока нет достаточной информации, чтобы рассуждать о создаваемых в Чечне батальонах, считает военный эксперт Александр Храмчихин. «Но могу точно сказать, что с точки зрения законодательства, никаких инициатив по формированию батальонов быть не может. Но законодательство – вещь растяжимое. Особенно в условиях спецоперации», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Храмчихин.

По его словам, в батальонах могут служить также срочники. «Батальон – это тактическая единица, в которой может служить кто угодно: срочники, контрактники и так далее. Это уже решает командование, все зависит от них», - отметил Александр Храмчихин.

При этом он уверен, что само появление таких батальонов говорит об укреплении позиций Кадырова. «Мне кажется, его позиции и так крепче некуда, но их появление о многом говорит относительно роли и важности Кадырова в спецоперации», - подчеркнул военный эксперт.

Речь идет о батальонах Росгвардии, прокомментировал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин анонсирование Кадыровым создание четырех новых чеченских батальонов.

«Я так понимаю, речь идет о Росгвардии, а не армии РФ. Дело в том, что со всей России приезжали в Гудермес и проходили подготовку [добровольцы], и не случайно, что там бывал начальник Росгвардии. На мой взгляд, те ребята, которые прошли там откатку, они составят ядро этих подразделений, станут командирами, поскольку имеют боевой опыт. Срочники туда не войдут, там будут только контрактники, профессиональные военные», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Василий Дандыкин.

Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину из Чечни отрядов добровольцев, в том числе жителей других регионов страны. 29 мая он заявил, что ежедневно в Чечню прибывают "сотни, а то и тысячи" добровольцев, чтобы пройти обучение в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе для отправки на Украину. 6 июня спикер парламента Чечни Магомед Даудов озвучил в эфире ЧГТРК "Грозный", что общее количество отправленных с территории республики на Украину бойцов – 8172 человека, в это число входят 1794 бойца из других регионов и 1360 добровольцев из числа жителей Чечни. 25 июня он сообщил об отправке очередной группы добровольцев.

По его мнению, формирование таких батальонов – инициатива Кадырова. «Всякая инициатива Кадырова подлежит обсуждению, а решения по ним принимаются руководством страны в Москве. Это, конечно же, директор Росгвардии, глава Минобороны и, возможно, президент. Глава Чечни не просто административная единица, а давно уже политическая фигура. Он объективно важную роль сыграл в спецоперации. Президент не раз это признавал», - указал Дандыкин

Сейчас наступает перелом специальной военной операции, и поэтому нужны новые силы, а сам факт появления чеченских батальонов еще больше укрепляет позиции Кадырова, отметил он. «Уже наступает перелом, и нужны еще какие-то определенные усилия с точки зрения длины фронта и новых задач. Поэтому появление этих батальонов весьма кстати. И этот фактор еще больше укрепляет позиции Кадырова и кадыровцев в военно-оборонной иерархии страны. Его всегда ценили, а сейчас он, конечно, стал еще влиятельнее. Это настоящая боевая единица, а не просто глава региона», - подчеркнул Василий Дандыкин.

Ранее Кадыров сообщил, что еженедельно из Чечни отправляется 200 добровольцев. Подготовить за неделю около 200 добровольцев реально, только если у них уже есть опыт военной службы, пояснил ранее "Кавказскому узлу" Василий Дандыкин. Данные Кадырова сомнительны, база в Гудермесе не может обеспечить такой масштаб подготовки добровольцев, указал полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков.

Стоит отметить, что интернет-пользователи не раз призывали Кадырова раскрыть число погибших на Украине силовиков и добровольцев. Так, 22 июня глава Чечни сообщил о гибели на Украине восьми сотрудников полиции, в ответ пользователи Telegram поинтересовались, почему не раскрываются данные о числе погибших добровольцев. Пользователи сети и ранее призывали главу Чечни обнародовать информацию о потерях на Украине.

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