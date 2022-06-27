Кадыров анонсировал формирование четырех военных батальонов

27 июня 2022, 03:07

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В Чечне будут сформированы четыре военных батальона "с внушительным количеством личного состава", в контингент которых войдут "исключительно чеченские ребята", сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 26 июня сообщил о том, что в республике "совсем скоро" будут сформированы четыре военных батальона - "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" - "с внушительным количеством личного состава". Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в контингент войдут "исключительно чеченские ребята", а также сообщил, что вместе с председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым посетил Ханкалу, где они осмотрели "потенциальное здание, которое предстоит переделать под нужды двух формирующихся батальонов". При этом для первых двух групп, по его словам, уже предварительно выбрано место размещения.

Кадыров отметил, что новые батальоны формируются в связи с "крайне патриотическим настроем среди молодежи региона" и "пополнят состав войск министерства обороны РФ". "Количество желающих встать на защиту Родины растет в геометрической прогрессии", - написал он в публикации, которая по данным на 02.30 мск набрала 1172 комментария.

Ранее "Кавказский узел" писал, что Рамзан Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину из Чечни отрядов добровольцев, в том числе жителей других регионов страны. 29 мая он заявил, что ежедневно в Чечню прибывают "сотни, а то и тысячи" добровольцев, чтобы пройти обучение в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе для отправки на Украину. 6 июня спикер парламента Чечни Магомед Даудов озвучил в эфире ЧГТРК "Грозный", что общее количество отправленных с территории республики на Украину бойцов – 8172 человека, в это число входят 1794 бойца из других регионов и 1360 добровольцев из числа жителей Чечни. 29 июня он сообщил об отправке очередной группы добровольцев.

При этом интернет-пользователи не раз призывали Кадырова раскрыть число погибших на Украине силовиков и добровольцев. Так, 22 июня глава Чечни сообщил о гибели на Украине восьми сотрудников полиции, в ответ на что пользователи Telegram поинтересовались, почему не раскрываются данные о числе погибших добровольцев. Пользователи сети и ранее призывали главу Чечни обнародовать информацию о потерях на Украине.

В Чечне дислоцированы ранее сформированные подразделения - батальон "Юг" (воинское формирование в составе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии) и 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата-Хаджи Кадырова в составе Отдельного ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Войск национальной гвардии, сформированный на базе 248-го специального моторизованного батальона "Север".

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