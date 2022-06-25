Глава Чечни отчитался об отправке новой группы добровольцев на Украину

25 июня 2022, 16:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рамзан Кадыров на фоне критики о замалчивании числа погибших на Украине заявил сегодня об отправке туда новой группы добровольцев для участия в спецоперации.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину из Чечни отрядов добровольцев, в том числе жителей других регионов страны. 29 мая он заявил, что ежедневно в Чечню прибывают "сотни, а то и тысячи" добровольцев, чтобы пройти обучение в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе для отправки на Украину. 6 июня спикер парламента Чечни Магомед Даудов озвучил в эфире ЧГТРК "Грозный", что общее количество отправленных с территории республики на Украину бойцов – 8172 человека, в это число входят 1794 бойца из других регионов и 1360 добровольцев из числа жителей Чечни.

При этом интернет-пользователи не раз призывали Кадырова раскрыть число погибших на Украине силовиков и добровольцев. Так, 22 июня глава Чечни сообщил о гибели на Украине восьми сотрудников полиции, в ответ на что пользователи Telegram поинтересовались, почему не раскрываются данные о числе погибших добровольцев. Пользователи сети и ранее призывали главу Чечни обнародовать информацию о потерях на Украине.

Об отправке очередной группы добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил и сегодня. "Каждый из них укомплектован всем необходимым, начиная с военного обмундирования, заканчивая оружием и боеприпасами. (...) Добровольцы прошли курсы ускоренной подготовки на базе Российского университета спецназа под чутким руководством лучших инструкторов", - пишет глава Чечни в своем Telegram-канале. Число добровольцев, которые выехали на Украину, он не назвал.

Кадыров также опубликовал видеоролик, в котором добровольцев в аэропорту Грозного провожает Магомед Даудов. Выступая перед добровольцами, которые держали в руках флаги России и Чечни, Даудов заявил, что Российский университет спецназа работал с добровольцами "последнюю неделю", а экипировку предоставил фонд Ахмата Кадырова. На протяжении почти всего видеоролика, который продолжается 3 минуты и 10 секунд, демонстрируются три номера телефона, по которым ведется набор добровольцев.

Запись в Telegram-аккаунте Кадырова, на который подписаны 2 520 545 человек, набрала к 16.10 мск 1975 комментариев. Большинство комментаторов пожелали добровольцам вернуться домой невредимыми, высказались в поддержку военной операции на Украине и Кадырова. Многие пользователи оставили одобрительные смайлы или прокомментировали запись лозунгом "Ахмат - сила". Некоторые комментаторы негативно оценили отправку добровольцев, в том числе использовав ненормативную лексику в адрес Кадырова. "Почти все живыми не вернутся... И все будут скрывать и обманывать", - написал Дмитрий Кондратко.

С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель как минимум 18 уроженцев Чечни. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Напомним также, что 13 июня блогер Хасан Халитов в своем Telegram-канале опубликовал видео с обращением к главе Чечни Рамзану Кадырову двух мужчин, которые назвали себя добровольцами, прибывшими из зоны спецоперации на Украине. Они пожаловались, что по возвращении их лишили социальной помощи и отказали в лечении. Один из мужчин пожаловался, что ему после отъезда на Украину приостановили выплату пенсии по инвалидности. После беседы с Даудовым авторы жалобы заявили, что не имеют претензий.

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