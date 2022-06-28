Кадыров отчитался о создании батальона "Запад-Ахмат"

28 июня 2022, 12:59

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Новый батальон "Запад-Ахмат" уже укомплектован жителями Чечни. Структура будет подчиняться министерству обороны, сообщил сегодня Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне будут сформированы четыре военных батальона четыре военных батальона - "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята", сообщил 26 июня глава республики Рамзан Кадыров.

Решение о создании новых батальонов было инициативой Кадырова, и оно укрепляет позиции кадыровцев в военно-оборонной иерархии страны на фоне спецоперации на Украине, отметили опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты. Создание батальонов – инициатива главы Чечни, которую поддержали в верхах, уверен Александр Артамонов. Законодательство не предусматривает инициатив по формированию батальонов, но в условиях военной операции на Украине на это могут закрыть глаза, отметил Александр Храмчихин.

Смотр-построение батальона "Запад-Ахмат", подчинённого Южному военному округу Минобороны, состоялся 27 июня, сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, глава парламента Чечни Магомед Даудов, который курирует создание новых батальонов, представил командира батальона - Исмаила Агуева, принимавшего участие военной операции на Украине. Даудов также сказал бойцам, что для них "будут созданы все условия, начиная от комфортных жилых и штабных помещений, заканчивая футбольными, волейбольными, теннисными и воркаут-площадками", написал Кадыров в своем Telegram-канале. Глава Чечни подчеркнул, что батальон укомплектован "достойными сынами чеченского народа".

Как следует из видео, приложенного к публикации, большинство будущих участников батальона были на построении в гражданской одежде, многие из них - люди среднего возраста.

Сюжет о построении батальона "Запад-Ахмат" был опубликован сегодня также в Instagram* ЧГТРК "Грозный". "Добровольцы для новых подразделений уже есть. В контингент новых подразделений войдут исключительно чеченские ребята. Все формирования пополнят состав войск Минобороны России", - отмечается в видеозаписи.

Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину из Чечни отрядов добровольцев, в том числе жителей других регионов страны. 29 мая он заявил, что ежедневно в Чечню прибывают "сотни, а то и тысячи" добровольцев, чтобы пройти обучение в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе для отправки на Украину. 6 июня спикер парламента Чечни Магомед Даудов озвучил в эфире ЧГТРК "Грозный", что общее количество отправленных с территории республики на Украину бойцов – 8172 человека, в это число входят 1794 бойца из других регионов и 1360 добровольцев из числа жителей Чечни. 25 июня он сообщил об отправке очередной группы добровольцев.

Ранее Кадыров заявил, что еженедельно из Чечни отправляются 200 добровольцев. Подготовить за неделю около 200 добровольцев реально, только если у них уже есть опыт военной службы, пояснил ранее "Кавказскому узлу" Василий Дандыкин. Данные Кадырова сомнительны, база в Гудермесе не может обеспечить такой масштаб подготовки добровольцев, указал полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев ранее сообщил, что ему известны случаи принудительной отправки жителей Чечни на Украину. В случае отказа от участия в спецоперации жители Чечни могут столкнуться с серьёзными трудностями, отметил он. О случаях принуждения к участию в военной операции на Украине заявила 13 мая и чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд". Десятки жителей Чечни попросили помочь им выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину, сообщили правозащитники.

Отправкой чеченских силовиков и других добровольцев на Украину Рамзан Кадыров выделился среди глав регионов Северного Кавказа, чтобы подчеркнуть преданность Путину, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. Это продиктовано тем, что ни в одной другой республике Северного Кавказа нет такого числа силовиков, пояснил, в частности, политолог Алексей Малашенко. "Разве есть у кого-то гвардии? Есть у кого-то закаленные в чеченских войнах бойцы и их потомки? Нет ни у кого", – сказал он.

Стоит отметить, что интернет-пользователи не раз призывали Кадырова раскрыть число погибших на Украине силовиков и добровольцев. Так, 22 июня глава Чечни сообщил о гибели на Украине восьми сотрудников полиции, в ответ пользователи Telegram поинтересовались, почему не раскрываются данные о числе погибших добровольцев. Пользователи сети и ранее призывали главу Чечни обнародовать информацию о потерях на Украине.

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* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.