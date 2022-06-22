Отказ Ванецяна от депутатского мандата констатировал неудачи протестного движения в Армении

22 июня 2022, 02:20

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Отказ главы оппозиционной фракции "Честь имею" Артура Ванецяна от депутатского мандата, а также заявление о выходе его партии "Отечество" из состава парламента стали следствием неудачи протестного движения в Ереване, заявили политтехнолог Армен Бадалян и политолог Армен Варданян. Ванецян не оправдал ожидания своих политических спонсоров, считает политолог Андриас Гукасян.

Как писал "Кавказский узел", 21 июня Артур Ванецян, возглавляющий оппозиционную фракцию "Честь имею", заявил о сложении депутатских полномочий и выходе его партии "Отечество" из состава парламента, однако решение о сложении полномочий остается за депутатами. По его словам, парламент больше не может помочь защите интересов Армении и Нагорного Карабаха.

Сторонники оппозиции проводят акции неповиновения с требованием отставки премьер-министра Армении с 25 апреля. Возмущение в Армении вызвало заявление Пашиняна, сделанное им 13 апреля. Премьер тогда допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства.

Объясняя свои действия, Артур Ванецян заявил, что основная цель, которой он добивается - обеспечение безопасности для Армении и Нагорного Карабаха - осталась без изменения. А для этого, прежде всего, надо добиться отставки Пашиняна, считает политик.

"На этом этапе мандат депутата для меня является неэффективным инструментом в достижении этой цели", - заявил он в эфире Первого Общественного телеканала, который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Ванецян сказал, что считает важным начать широкий диалог с людьми не только на площадях Еревана. «Парламент перестал быть тем местом, где нужно разворачивать деятельность. Но это не означает, что мои коллеги поступают неверно. Возможно, что я поступаю неверно», - отметил он.

Политик сказал, что прекращает сотрудничество с протестными движением «Сопротивление». «Будет эффективней, если мы продолжим борьбу за одну и ту же цель разными путями», - сказал Ванецян.

Он сказал, что его стратегия отличается от стратегии его бывших соратников из протестного движения.

Политологи оценили шансы Ванецян продолжить политическую карьеру

Артур Ванецян сложил депутатский мандат из-за провала протестного движения, считает политтехнолог Армен Бадалян.

Политический процесс начался с бессрочного пикета Ванецяна на площади Свободы, что стало триггером для активации протестного движения, сказал он корреспонденту «Кавказского узла». «Были этапы, в ходе которых протестное движение имело успех, но в целом не удалось добиться поставленной задачи – смены власти [...] Скорее всего, он [Ванецян] не пожелал быть проигравшим», - пояснил политтехнолог.

Политическое будущее Ванецяна неопределенное, так как у партии «Отечество», которую он возглавляет - нет ресурса, необходимого для борьбы вне парламента, считает Бадалян. «Кроме того, личный рейтинг Ванецяна достаточно низкий», - подчеркнул он.

Политтехнолог сомневается, что примеру Ванецяна последуют остальные оппозиционные депутаты. «У оппозиции нет уверенности, что если будут внеочередные выборы, они смогут взять больше мандатов, чем сейчас», - пояснил Бадалян.

Политолог Армен Варданян считает, что Ванецян проявил принципиальность, отказавшись от депутатского мандата. «Ванецян положил основу протестам, рассчитывая, что движение добьется успеха и Пашинян подаст в отставку. Еще в начале акций неповиновения он заявил, что в случае неуспеха, он не вернется в парламент», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Расстановка политических сил после ухода Ванецяна в парламенте не изменится, отметил политолог. «Депутатской активностью и инициативностью он не отличался. Свой отказ от мандата он попытается трансформировать в политический капитал. Так как реального потенциала у Ванецяна нет, он попытается отыграть имидж принципиального политика на следующих выборах», - предположил Варданян.

Однопартийцы Ванецяна могут отказаться от мандатов, но беспартийные кандидаты, которые выдвигались по спискам партии «Отечество», сохранять свой мандат, считает он. «Власти не беспокоятся, сколько останется у оппозиции мандатов. У нее парламентское большинство, которое позволяет принимать любые решения», - пояснил политолог.

При этом Варданян сомневается, что оппозиционные депутаты последуют примеру Ванецяна и откажутся от мандатов. «Конституционного кризиса добиться оппозиция не сможет. К тому же нет гарантий, что кандидаты, следующие за ними в списках, откажутся от депутатского мандата. Поэтому они не захотят лишиться статуса парламентария», - сказал он.

У Ванецяна не получилось создать политический образ, что стало причиной отказа от мандата депутата, считает политолог Андриас Гукасян. Как политик он оказался неконкурентным, сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла". «Ванецян не оправдал надежд ни в парламенте, ни на улице, ни в интервью, а политические спонсоры – люди жесткие. Они посчитали, что нет смысла тратить ресурсы и списали его», - считает он.

Отказ от мандата на руку Республиканской партии, с которой партия «Отечество», возглавляемая Ванецяном, пошла в блоке на выборы, предположил Гукасян. «Республиканцы входят в Европейскую народную партию [...] Во время прошлогодних выборов союз РПА и «Отечества» был приемлем для Кремля, который дал зеленый свет на их прохождение в парламент. Сейчас РПА без «Отечества» приемлем для Запада. С учетом геополитических процессов, у армянских политиков возникла необходимость переобуться с пророссийской на прозападную ориентацию. Это изменение также связано с разочарованием в политике Кремля, который не поддержал протесты оппозиции. Раз с Севера нет поддержки, уходим на Запад», - пояснил Гукасян.

По его мнению, на политической карьере Ванецяна поставлен крест. «Поддержкой республиканцев он больше не будет пользоваться. Новых спонсоров он вряд ли найдет, так как протесты показали его непривлекательность для политических инвесторов», - полагает политолог.

Блок «Честь имею» прекратил существование, так как одна из политических сил вышла из ее состава, но формально блок остается, сказал он. «Во фракции «Честь имею» остаются только республиканцы и несколько беспартийных. Политическая конфигурация изменится не сильно. Уйдут те, кто является партийным, а также те, кто аффилирован с партией «Отечество». Их место займут республиканцы», - пояснил Гукасян.

Законодательство не регламентирует механизмы в случае разрыва коалиционного соглашения парламентского меньшинства, отметил специалист по конституционному праву Вардан Айвазян.

«Если политические силы, которые формируют коалицию большинства в парламенте, по каким-то причинам выходят из коалиции, встает проблема формирования правительства. С коалицией парламентского меньшинства механизмы не прописаны. Предполагается, что мандаты получат кандидаты, которые идут следом в предвыборном списке», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Во фракции «Честь имею» останутся кандидаты от Республиканской партии, в том числе беспартийные, считает Айвазян. «Гипотетически они могут выйти из фракции и действовать как независимые депутаты, если они не пожелают, чтобы их ассоциировали с прежним названием фракции», - сказал Айвазян.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили отсутствие широкой общественной поддержки у протестного движения, заявив, что протестные акции могут сойти на нет, если оппозиция не перейдет к содержательным изменениям. 15 июня политологи поспорили о планах оппозиционеров. Не исключено, что следующим шагом станет примирение власти и оппозиции, высказала, в частности, свое мнение политобозреватель Наира Айрумян.

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