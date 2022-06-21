Глава оппозиционной фракции в парламенте Армении отказался от мандата

21 июня 2022, 20:19

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Артур Ванецян, возглавляющий оппозиционную фракцию "Честь имею", заявил о сложении депутатских полномочий и выходе его партии "Отечество" из состава парламента, однако решение о сложении полномочий остается за депутатами. По его словам, парламент больше не может помочь защите интересов Армении и Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", сторонники оппозиции проводят акции неповиновения с требованием отставки премьер-министра Армении с 25 апреля. Вечером 18 июня участники митинга оппозиции в Ереване обвинили премьер-министра Никола Пашиняна в провальной политике. По их мнению, после свержения власти Пашиняна в стране нужно реформировать многие сферы, в том числе судейскую и силовую, а также разработать новую стратегию национальной безопасности.

Возмущение в Армении вызвало заявление Пашиняна, сделанное им 13 апреля. Премьер тогда допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства. Акции неповиновения проводятся с 25 апреля.

Глава оппозиционной парламентской фракции "Честь имею" Артур Ванецян принял решение сложить депутатский мандат. Заявление о сложении полномочий уже поступило в парламент, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь председателя парламента Цовинар Хачатрян.

Ванецян пояснил мотивы своего решения. "Наши избиратели дали нам свой мандат для того, чтобы мы пресекли катастрофические действия действующих властей, чтобы вывели страну из этой ситуации, но этот парламент перестал быть площадкой для достижения данной цели", - отметил Ванецян на своей странице в Facebook*.

Совет партии "Отечество" принял решение продолжить свою деятельность вне парламента. Таким образом, де-юре и де-факто фракция "Честь имею", сформированная вместе с Республиканской партией Армении (лидер - третий президент Армении Серж Саргсян), перестает существовать, указал глава фракции.

Ванецян добавил, что решение о сложении мандата и продолжении деятельности партии "Отечество" вне парламента - исключительно их решение и никоим образом не может стать сдерживающим или направляющим фактором для наших коллег из фракции "Честь имею", в том числе для тех депутатов, которые в составе партии "Отечество" прошли в парламент в качестве беспартийных. "Тут каждый должен сделать свой осознанный и обоснованный выбор", - отметил он.

"Мотивацией для участия в выборах в 2021 году послужило то, что хотели приложить все усилия для стабильности в стране, чтобы Армения и Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") были в безопасности, а качество жизни наших граждан улучшилось", - отметил Ванецян.

Он добавил, что мандат депутата для него никогда не был самоцелью, а всего лишь инструментом для служения своей стране и государственности, инструментом, который уже невозможно использовать для этого. "Мы стоим на грани потери Родины и больше не имеем право ошибаться. Борьба не имеет альтернативы, и, как уже много раз отмечал, сегодня ради народа, ради Армении и Арцаха не должно быть никаких партийных флагов, никаких разделительных линий, никаких статусов личностей. Это наша общенациональная борьба, и наша партия продолжит эту борьбу вместе с нашим народом", - перевел корреспондент "Кавказского узла" его слова.

Отставка депутата Артура Ванецяна будет принята, если он в течение недели не отзовет свое прошение, сообщила сегодня пресс-служба парламента. Если депутат за это время не отзовет прошение об отставке, то составляется протокол о прекращении его полномочий, который подписывается и оглашается председателем НС. Отставка считается принятой с момента публикации протокола, говорится в сообщении на сайте парламента Армении.

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