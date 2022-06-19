Оппозиция представила свое видение будущего Армении

19 июня 2022, 02:55

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Участники митинга оппозиции в Ереване обвинили премьер-министра Никола Пашиняна в провальной политике. По их мнению, после свержения власти Пашиняна в стране нужно реформировать многие сферы, в том числе судейскую и силовую, а также разработать новую стратегию национальной безопасности.

Как писал "Кавказский узел", сторонники оппозиции проводят акции неповиновения с требованием отставки премьер-министра Армении с 25 апреля. Вечером 16 июня они заявили, что Никол Пашинян несет ответственность за поражение в осенней войне в Нагорном Карабахе и должен быть арестован.

Возмущение вызвало заявление Пашиняна, сделанное им 13 апреля. Премьер тогда допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. Массовые акции протеста были начаты, несмотря на то, что 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха.

Оппозиционное движение "Сопротивление" провело 18 июня митинг на Площади Франции. Участники митинга представили свой взгляд на то, каким должно быть обновленное государство, какими должны быть ценности, которые лягут в его основу, а также каким будет путь развития Армении и Нагорного Карабаха, передает корреспондент "Кавказского узла".

В своих выступлениях представители оппозиции раскритиковали власть Никола Пашиняна. В частности, выступающие привели слова Пашиняна в парламенте, где он заявил, что "Армению хотят уничтожить очень многие, несмотря на то, что Армения не отступится от своих намерений идти к "эпохе мира", никто не может дать гарантии, что этот план реализуется".

Депутат от фракции блока "Айастан" Тадевос Аветисян считает, что правление Пашиняна привело к экономическим и социальным проблемам в стране. И, по его мнению, произошло это из-за "популизма властей, лжи, непрофессионализма, манипуляций, реализации антисоциальных реформ, которые все больше углубляют социальные проблемы в стране". Кроме этого, по его словам, власти вместо решения проблем ищут виноватых, а для удержания собственной власти пренебрегают национальными интересами.

Аветисян также заявил об экономическом спаде в стране, который проявляется в показателях и экспорта, и объемов потребления, и общих доходов госбюджета. С 2020 года минимальная зарплата, пособия и пенсии не были повышены, отметил он.

Депутат добавил, что 25% работников в Армении получают минимальную зарплату в размере 68 тысяч драмов (около 160 долларов), тогда как ежемесячная стоимость минимальной потребительской корзины в апреле-мая 2022 года составила 78 тысяч драмов (184 доллара). "Власти обещали экономическую революцию, двузначный рост, но за последние четыре года среднегодовой рост ВВП составил лишь 2,8%. Зато за этот период в двузначном размере вырос показатель государственного долга, достигнув 9,5 млрд. долларов", - заявил Аветисян.

Вице-спикер Национального собрания Ишхан Сагателян заявил, что с уходом Никола Пашиняна движение "Сопротивление" продолжит свою борьбу. Он отметил, что Армении нужна власть, которая возьмет на себя политическую и историческую ответственность, использует весь положительный опыт прежних властей, привлечет опытных и молодых, объединит все ресурсы армянского народа и предложит реальные пути выхода из сложившейся ситуации.

"Армения сегодня стоит перед такими внутренними и внешними сложными вызовами, что быть только ответственной властью, или умелой и опытной, или же честной и патриотичной - слишком мало. Армения должна прыгнуть выше своей головы", - заявил Сагателян.

Он также отметил, что "пару дней назад Ильхам Алиев заявил, что имеет устную договоренность с Пашиняном, что никогда не поднимет вопрос статуса Нагорного Карабаха". "Все действия Пашиняна только об этом и говорят", - считает Сагателян.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Какие территориальные изменения произошли в итоге, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

По его словам, партия Пашиняна "Гражданский договор" отвергла предложение о создании постоянной комиссии в парламенте по вопросу Нагорного Карабаха. "Более того, Пашинян с трибуны парламента заявил, что "любой статус Нагорного Карабаха должен стать решением для Армении". Как может Азербайджан <...> обеспечить тем же армянам безопасность?" - задается вопросом Ишханян.

Депутат Арам Вардеванян заявил, что тем, кто придет к власти после Никола Пашиняна, нужно учесть, что судебная и правоохранительная системы должны быть независимы, в противном случае не будет никаких реформ в стране.

Он перечислил нормы, которые, как считает депутат, должны быть претворены в жизнь после того, как будет свергнут режим Никола Пашиняна.

По словам Вардеваняна, нельзя превращать судей в карательный инструмент. Также следует избегать ситуаций, когда следователей принуждают возбуждать уголовные дела, а прокуроров - утверждать эти обвинения. На высокие должности, по его словам, должны назначаться люди с образованием, опытом и навыками, но не те, кто будет обслуживать правящую элиту.

Представитель оппозиционного движения Артак Закарян отметил, что новая власть должна будет разработать новую стратегию национальной безопасности, а внешняя политика должна быть точной и целенаправленной. "Это является одним из главных гарантов нашей безопасности, которая должна соответствовать развитию событий в мире и реагировать на угрозы в отношении Армении и Арцаха (Нагорного Карабаха)", - заявил он.

Он считает, что процесс урегулирования карабахского конфликта должен продолжаться в рамках Минской группы ОБСЕ на основе международных принципов, где уважается право жителей Нагорного Карабаха на самоопределение.

Также он отметил, что следующее правительство будет заинтересовано в укреплении дружеских и взаимовыгодных отношений с Индией, странами Ближнего Востока и Японией. "Мы быстро восстановим свою международную репутацию, что является одним из важнейших условий достойной и безопасной жизни", - заявил Закарян.

Депутат от фракции "Айастан" Анна Григорян подчеркнула значение молодежи в деятельности "Сопротивления". "Призываю молодежь присоединиться к движению и воздать должное тем ребятам, которые пали за нас на поле боя. Мы обязаны перед ними в деле развития страны", - заявила она.

Митинг перешел в шествие по центральным улицам Еревана. Участники шествия с государственными флагами Армении и Нагорного Карабаха, скандируя "Никол, уходи!", "Армении говорим - да! Арцаху говорим - да! Николу говорим - нет!", "Единение, борьба, победа!" вернулись на Площадь Франции, где мероприятие завершилось.

Следующий митинг оппозиция анонсировала на 24 июня. Но в течение всей недели планируется проведение разного рода протестных акций. Также в среду в 19:30 часов представители движения планируют встретиться с гражданами, чтобы выслушать их мнения и обсудить вопросы.

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