Армянские политологи отметили отсутствие общественной поддержки у оппозиции

12 июня 2022, 01:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

У протестного движения нет широкой общественной поддержки, заявили Овсеп Хуршудян и Акоп Бадалян. Протестные акции могут сойти на нет, если оппозиция не перейдет к содержательным изменениям, отметил Армен Бадалян.

Как писал "Кавказский узел", 11 июня молодежное крыло оппозиционного движения "Сопротивление" провело в Ереване шествие с требованием освободить задержанных на последних митингах активистов. Участники акции назвали этих людей политзаключенными и заявили, что власти арестами пытаются погасить оппозиционное движение.

Сторонники оппозиции проводят акции неповиновения в Армении с 25 апреля. Их возмущение вызвало заявление Пашиняна, сделанное им 13 апреля. Премьер тогда допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. Массовые акции протеста были начаты несмотря на то, что 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха.

Шествие оппозиции 11 июня с требованием прекратить политические репрессии завершилось без инцидентов. Участники протестной акции прошлись по центральным улицам Еревана, скандируя "Никол - предатель!, "Никол, уходи!", "Свободу политзаключенным!" и вернулись на Площадь Франции. Полиция сопровождала шествие, акция завершилась без инцидентов, передает корреспондент "Кавказского узла".

На Площади Франции все также установлены палатки, территория контролируется полицией. Участники акции на площади обсуждают будущее Армении и Нагорного Карабаха, вопросы безопасности, поют народные песни.

Акции протеста в Ереване сопровождаются массовыми задержаниями и столкновениями. Наиболее крупный инцидент произошел 3 июня близ правительственных дач в Ереване - тогда 39 полицейских и 21 демонстрант получили травмы. Причиной большого количества пострадавших могло стать применение светошумовых гранат с истекшим сроком годности, считают в оппозиции. 4 июня Следком Армении сообщил, что по делу о массовых беспорядках задержаны 13 человек, к 7 июня их число возросло до 15. Десять подозреваемых по делу о беспорядках близ правительственных дач в Ереване заключены под стражу, ходатайство об аресте еще одного представлено в суд, четверым избрана не связанная с арестом мера пресечения, сообщил Следком Армении.

Протестное движение дошло до критической точки, если не будут предприняты структурные и содержательные изменения, то оппозиция вынуждена будет завершить акции, заявил «Кавказского узла» политтехнолог Армен Бадалян.

Он считает, что координаторы протестного движения допустили тактические ошибки, с 4-5 мая акции оппозиции действуют по инерции. «Изначально лозунг движения был «Проснись, Лао» (слова из патриотической песни – прим. «Кавказский узел»). К 4-5 мая, можно сказать, что оппозиции удалось «разбудить» Лао, но каких-либо дальнейших действий оппозиция не предприняла», - отметил Бадалян.

По мнению политтехнолога, палаточный городок уже стал обузой для оппозиции. «Городок выполнил свою функцию. В центре Еревана появился символ, который должен был генерировать протесты. Палаточный городок – символ демонстрации силы, оппозиция смогла заставить власти смириться с палаточным городком в центре столицы. Но теперь движение стало заложником палаточного городка, который диктует повестку. Оппозиция полагает, что если свернет палаточный городок, это сочтут признаком слабости. Но на деле оппозиция должна найти возможность освободиться от палаток. Цель - не удержание палаточного городка, цель - смена власти. Но в сложившейся ситуации движения стало заложником городка», - предположил он.

Если оппозиция сама уберет палаточный городок с разумным обоснованием, оно выйдет победителем, а если это сделают власти, оппозиция будет в проигрыше, добавил Бадалян.

Политтехнолог также пояснил, что структурные изменения, в частности, заключаются в создании коллегиального органа, в который войдут представители политических сил по квотам. «И у каждого из них будет свой блок ответственности – от связи с международными структурами до работы со СМИ. Лидер движению не нужен, потому что как только озвучат имя лидера, протест затухнет. Общество готово к борьбе за Арцах (Нагорный Карабах), но не за то, чтобы кто-то стал премьером», - сказал он.

Политобозреватель Акоп Бадалян назвал динамику протестного движения стабильной; несмотря на отсутствие широкой общественной поддержки, протестное движение не спало.

«У движения есть потенциал. Силы, которые входят в движение, могут обеспечить минимальную стабильность сторонников, используя разные механизмы – от бизнеса до представителей прежней системы управления. Но оппозиция не может решить более глобальный политический вопрос из-за отсутствия широкой общественной поддержки. Они способны удержать тот объем протеста достаточно длительно, но сложно представить, насколько обоснованно будет растягивание протеста», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Главной причиной отсутствия общественной поддержки политобозреватель считает тот факт, что теневые лидеры движения длительное время были у власти, а их управление страной вызывало недовольство. «И хотя сегодня есть недовольство новой властью, но, тем не менее, недоверие к прежней политической элите перевешивает. И в обществе рассматривают правящую силу, как инструмент недопущения их возвращения к власти», - полагает Бадалян.

По его мнению, оппозиция перестала блокировать улицы из-за отсутствия широкой общественной поддержки. «Но так как этой поддержки нет, перекрытие улиц, блокировка госструктур или иные проявления акций неповиновения играют обратный эффект и углубляют негативное отношение общества к оппозиции. И оппозиция понимает, что эта методика работает против них, нежели против властей», - пояснил он.

Бадалян считает, что у оппозиционного движения довольно жесткая риторика, но и она, по его словам, не позволяет рассчитывать на широкую общественную поддержку. «Эта риторика рассчитана на тот слой общества, в котором востребованы эти жесткие заявления, чтобы обеспечить и держать своих сторонников в максимальном высоком тонусе», - отметил политобозреватель.

Что касается членства Армении в ОДКБ, то, по его мнению, в обществе нет иллюзий касательно его пользы для страны. «Большинство волнует вопрос, какие проблемы возникнут при выходе из ОДКБ. Так как нет альтернативной системы безопасности и в ближайшей перспективе не будет. Если Армения заявит о выходе из организации, возникают риски реакции России. Если бы в обществе были уверены, что Армения получит эффективную систему безопасности, может, и было бы резонно пойти на риски», - сказал Бадалян.

Политический аналитик Овсеп Хуршудян считает, что для оценки динамики протестного движения необходимо для начала понять, какие цели преследует оппозиция.

«Это реваншистские силы, которые стремятся вернуть себе власть. Но к власти они могут прийти через эскалацию, но не внутриполитическую эскалацию, на которую у них не хватает ресурсов, а эскалацию в региональном масштабе. В прошлом году им в этом помог их кремлевский патрон <...> Тогда это привело к тому, что часть электората, опасаясь за безопасность, проголосовал за них, полагая, что близость к Кремлю может защитить от посягательств», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Кремль тогда назвал вторжение приграничным конфликтом, из чего следует, что Кремль обговорил это с Азербайджаном, добавил Хуршудян. «Сейчас повторяется аналогичный сценарий. Но на этот раз саботируют переговорный процесс - как по арцахскому (карабахскому) урегулированию, так и в вопросе налаживания отношений с Турцией. В частности, антитурецкие нарративы «Армения без турка» и «Нет туркизации» направлены на возобновления страхов, связанных, в частности, с геноцидом», - пояснил аналитик.

По мнению Хуршудяна, в случае выхода Армении из ОДКБ Россия "может пойти на жесткие шаги". "Власти боятся резких шагов, так как это грозит потерей государственности. Россия может пойти на крайне жесткие шаги. А оппозиция же говорит о необходимости интеграции, так как шанса взять власть у них нет, и они хотят заручиться поддержкой Кремля», - заключил он.

Согласно данным «Союза информированных граждан», динамика участия в протестном движении снижается. Так если 1 мая в митинге оппозиции приняли участие свыше 12500 человек, то к концу месяца – 28 мая – митинг оппозиции собрал около 5850 человек. Два июньских митинга собрали 2870 человек 3 июня и 2350 человек 9 июня.

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