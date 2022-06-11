Оппозиционеры в Ереване потребовали от власти прекращения политических репрессий

11 июня 2022, 21:03

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Молодежное крыло оппозиционного движения "Сопротивление" провело в Ереване шествие с требованием освободить задержанных на последних митингах активистов. Участники акции назвали этих людей политзаключенными и заявили, что власти арестами пытаются погасить оппозиционное движение.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня сторонники оппозиции призвали участников протестного движения 11 июня собраться на площади в Ереване и выступить против политических репрессий.

Сторонники оппозиции проводят акции неповиновения в Армении с 25 апреля. Их возмущение вызвало заявление Пашиняна, сделанное им 13 апреля. Премьер тогда допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. Массовые акции протеста были начаты несмотря на то то, что 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха.

Активисты молодежного крыла оппозиционного движения "Сопротивление" начали сегодня шествие от площади Франции по улицам Еревана. Они остановились перед зданием Генпрокуратуры Армении и провели перформанс с наручниками.

Они скандировали: "Свободу политзаключенным!", "Никол - предатель!" В руках активистов были плакаты с надписями: "В оккупированной стране все мы заключенные", "Тюрьма для предателей!", "Николу - тюрьму, свободу - политзаключенным!" и другие аналогичные лозунги.

В Армении демократия и правосудие - избирательные, заявили активисты, отметив, что они не прекратят свою борьбу и добьются отстранения Никола Пашиняна и его команды от власти.

Участники акции считают, что власти разными методами пытаются преследовать активистов, в том числе фабриковать уголовные дела на них, чтобы подавить протестное движение.

По их словам, власти арестовывают конкретных людей за те же действия, которые в ежедневном режиме совершают тысячи людей в ходе акций протеста. По их мнению, логично было бы, что если за эти действия нужно кого-то арестовать, то стоило арестовать и все эти тысячи протестующих.

"На самом деле, власти должны понять, что такими действиями не погасить движение, наоборот, за каждого нового арестованного активиста на площадь выходят его родные, близкие, друзья", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" участник акции, член инициативной группы "Голос молодежи" Оганес Арутюнян.

Участник акции Грант Аветисян отметил корреспонденту "Кавказского узла", что в Армении молодежь всегда была локомотивом всех движений, поэтому молодое поколение обязано и сегодня встать в первые ряды движения "Сопротивления".

Аветисян также считает, что власти бессмысленно задерживают и арестовывают активистов, так как это никак не может сказаться на решительности протестного движения. "Меня тоже несколько раз задерживали, бывало, что вытаскивали меня из дома, ну и что? От этого мои взгляды и цели никак не изменились, наоборот, все больше вливаюсь в процесс борьбы, поскольку никто из нас, как бы ни фабриковали дело, не преступник", - заявил Аветисян. На активистов "шьют дела" по статьям "Хулиганство", "Попытка свержения власти" и т.д., и на сегодняшний день в стране около 50 политзаключенных, добавил он.

Акции протеста в Ереване сопровождаются массовыми задержаниями и столкновениями. Наиболее крупный инцидент произошел 3 июня близ правительственных дач в Ереване - тогда 39 полицейских и 21 демонстрант получили травмы. Причиной большого количества пострадавших могло стать применение светошумовых гранат с истекшим сроком годности, считают в оппозиции. 4 июня Следком Армении сообщил, что по делу о массовых беспорядках задержаны 13 человек, к 7 июня их число возросло до 15. Десять подозреваемых по делу о беспорядках близ правительственных дач в Ереване заключены под стражу, ходатайство об аресте еще одного представлено в суд, четверым избрана не связанная с арестом мера пресечения, сообщил Следком Армении.

"На протестах против мирных демонстрантов властями была применена жесткая сила, спецсредства, на многих завели уголовные дела, активисты получили повреждения и т.д. Это показатель того, что мы имеем дело с авторитарным режимом, и мы вышли на борьбу против этого режима", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" еще один участник акции.

Затем протестующие бросили наручники к дверям здания Генпрокуратуры и продолжили шествие по улицам Еревана.

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