Армянские политологи поспорили о планах оппозиции

16 июня 2022, 04:37

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Оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, привлекли на свою сторону патриотически настроенных граждан, и теперь сменили тактику для достижения других задач, указал политтехнолог Армен Бадалян, комментируя сворачивание платочного города на площади в Ереване. Не исключено, что следующим шагом станет примирение власти и оппозиции, сказала политобозреватель Наира Айрумян. Оппозиция проиграла, акции протеста вскоре прекратятся, предположил политолог Армен Варданян.

Как писал "Кавказский узел", сторонники оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении, провели днем 15 июня шествие в центре Еревана, перекрыв движение по городской улице. Движение "Сопротивление" в этот день провело на площади Свободы в Ереване символическую сидячую забастовку по аналогии со студенческой акцией, прошедшей в 1988 году. Накануне ночью участники акции протеста свернули палаточный городок на площади Франции.

Сторонники оппозиции проводят акции неповиновения с требованием отставки премьер-министра Армении с 25 апреля. Возмущение вызвало заявление Пашиняна, сделанное им 13 апреля. Премьер тогда допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. Массовые акции протеста были начаты, несмотря на то, что 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха.

Оппозиция решила сменить стратегию, сказал корреспонденту "Кавказского узла" политтехнолог Армен Бадалян. Цель оппозиции не сохранить палатки на площади Франции, а сменить власть, для чего используются разные инструменты, в том числе митинги, акции неповиновения, шествия, отметил он.

«Задача «палаток» выполнена. Оппозиция установкой палаток хотела пробудить патриотически настроенные слои общества, которые готовы к определенным действиям – митингам, демонстрациям, акциям. В принципе, эти слои общества пробудились, оппозиция смогла их удержать на улице, но расширить эти слои, увеличить и усилить у них не получилось», - отметил Бадалян. После это палатки на площади стали неактуальны, сказал политтехнолог.

Бадалян считает, что оппозиция не смогла расширить круг своих сторонников из-за того, что не поставила перед собой необходимые задачи. Оппозиция думает, что, применяя одни и те же технологии, можно воздействовать на новые слои общества, но это не работает, сказал он. «Если одних можно лозунгами, песнями и шествиями привлечь к себе, то это не означает, что теми же методами можно привлечь и других. У оппозиции это не вышло. У нее не было новой идеи, нового содержания и новых технологий для этого. Главное – не сами акции, а их содержание. Тысячи акций протеста могут не дать результатов, а одна акция может увенчаться успехом», - пояснил политтехнолог.

Теперь оппозиция решила стать институциональной структурой со своим советом, региональными структурами, разными комитетами и комиссиями, считает Бадалян. "Это необходимо, чтобы борьба началась между институтами (институт оппозиции против института власти). Но, насколько это будет успешно, сложно сказать", - отметил он.

Заявления оппозиции о том, что она смогла предотвратить некие процессы в карабахском урегулировании, трудно проверить, поскольку никто не знает, что бы произошло, если бы оппозиция не вышла на улицу, сказала корреспонденту «Кавказского узла» редактор русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян.

Оппозиция добилась того, что сохранила нишу для сил, которые все еще считают Нагорный Карабах условием существования Армении, отметила она. «Правящая власть не считает, что нынешнее армянское государство было выстроено на идее воссоединения Карабаха и Армении, и без этого армянское государство может распасться», - предположила Айрумян.

Оппозиция показала, что определенный сегмент армянского общества все еще живет этой идеей, добавила политобозреватель. Однако оппозиционеры не добились отставки Никола Пашиняна и его дискредитации в глазах России, считает Айрумян.

"Все понимают, что власть в Армении была сформирована в Москве, и без Москвы власть в Ереване не сменить. Поэтому оппозиция пыталась доказать Москве, что Пашинян не годится для большой политики. Не получилось", - сказала она.

То, что оппозиция собрала палатки с площади Франции после приезда Лаврова в Ереван, может свидетельствовать об изменении позиции Москвы и о том, что внутреннее противостояние в Армении уже мешает, предположила Айрумян.

Она не исключила, что власти и оппозиция могут пойти на мировую и даже сформировать некий орган национального спасения.

Оппозиция понимает, что проиграла, но ей нужно спасти лицо, поэтому сейчас ищет пути возврата, считает политолог Армен Варданян. Какие-то акции оппозиционеры проведут, но глобальных протестов не предвидится, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог считает, что парламентская оппозиция не имеет широкой общественной поддержки, а лидеры движения и вовсе неприемлемы для большей части общества. Кроме того, в самой оппозиции существуют серьезные разногласия, возможно, связанные с межпартийной конкуренцией или выбором лидера, сказал Варданян. «Оппозиция, скорее всего разойдется. Тем более, впереди жаркое лето, сложно под палящим солнцем месяцами находиться. Новые их методы и действия их не увенчаются успехом», - предположил он.

Заявление оппозиции о том, что она смогла предотвратить подписания опасных для Армении и Нагорного Карабаха документов, ложь, сказал Варданян. «Они хотят показать своим сторонникам, хоть какой-то результат, чтобы уйти с улицы. Не могут они просто так сказать, что провалили протесты, не добились никаких результатов», - пояснил политолог.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи отметили отсутствие широкой общественной поддержки у протестного движения. По их мнению, протестные акции могут сойти на нет, если оппозиция не перейдет к содержательным изменениям.

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