Оппозиционеры провели в Ереване символическую сидячую забастовку

15 июня 2022, 22:25

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Участниками символической сидячей забастовки оппозиционного движения "Сопротивление", требующего отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, стали студенты 1988 года, стоящие у истоков карабахского движения.

Как писал "Кавказский узел", сторонники оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении, провели сегодня днем шествие в центре Еревана, перекрыв движение по городской улице. А минувшей ночью участники акции протеста свернули палаточный городок на площади Франции.

Сторонники оппозиции проводят акции неповиновения с требованием отставки премьер-министра Армении с 25 апреля. Возмущение вызвало заявление Пашиняна, сделанное им 13 апреля. Премьер тогда допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. Массовые акции протеста были начаты несмотря на то, что 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха.

Сегодня движение "Сопротивление" также провело на площади Свободы в Ереване символическую сидячую забастовку по аналогии со студенческой акцией, прошедшей в 1988 году.

Тогда, в начале карабахского движения, армянские студенты проводили сидячую забастовку, требуя, чтобы Верховный Совет Армении принял решение и принял заявление областного совета Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха – прим. «Кавказского узла») о его признании автономной областью в составе Армении, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" депутат от фракции блока "Айастан", член партии АРФ "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.

"В те дни Верховный совет Армении принял это историческое решение (это произошло 15 июня 1988 года – прим. «Кавказского узла»), и это было в том числе и в результате борьбы студенчества", - заявил Манукян. Идея проведения такой акции, по его словам, принадлежит людям, участвовавшим в 1988 году в сидячей забастовке.

Участники акции принесли с собой фотографии тех времен, когда на том же месте студенты проводили забастовку, и прикрепили их к стенам здания Оперы. Они также держали в руках фотографии тех участников сидячей забастовки, которые погибли во время карабахской войны.

Участник акции Армен Давтян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он один из тогдашних студентов, которые начали забастовку. По его словам, люди тогда знали, как проводятся митинги, шествия, но не представляли, что можно проводить сидячую забастовку, для них это было новостью.

Давтян отметил, что их сидячая забастовка в 1988 году дала результаты. "Верховный Совет Армении тогда не хотел принимать положительное решение по Арцаху, потому что из Москвы был запрет. К нам приходили должностные лица, переговаривались с нами, но, тем не менее, под давлением студенчества Верховный Совет Армении все же принял такое решение", - отметил Армен Давтян.

Еще один участник акции протеста Апрес Зограбян в 1988 году был студентом, и сейчас получает степень магистра в Ереванском госуниверситет. По его словам, основной темой тогда и сегодня был и есть Арцах. "Это, наверное, единственное сходство между сидячими забастовками. А главное отличие между ними - это геополитическая ситуация и все, что от нее исходит", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Зограбян.

Редактор Aravot.am Анна Исраелян вспоминает, что после встречи с Жанной Галстян, приехавшей из Нагорного Карабаха, а позже ставшая героем войны, журналисты вместе со студентами пошли в Верховный Совет Армении и потребовали, чтобы их требование было передано первому секретарю ЦК Компартии Армении Сурену Арутюняну, но им поставили условия, что требование будет передано только после того, как студенты освободят площадь и прекратят забастовку.

Тогда студенты вернулись на площадь и продолжили свой протест до победного конца. "Из соседних зданий нам начали приносить еду, люди стали подтягиваться. Впервые во время этих протестов был поднят армянский триколор", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Исраелян.

Другой участник акции рассказал, что 34 года назад в эти дни в кинотеатрах Еревана была премьера фильма по роману Агаты Кристи. "Я купил билет, дошел до здания оперы, мне сказали, что не стоит идти на Площадь Свободы, поскольку там забастовка, возможно, будут стрелять. Я, конечно, не послушался и вместо кино пошел на площадь. Вот так дошел до сегодняшних дней", - отметил мужчина, отказавшийся представиться.

Еще одна участница акции, также не назвавшая своего имени, рассказала, как студенты в 1988 году уходили с занятий в вузах и приходили на круглосуточную сидячую забастовку. Женщина вспоминает, что один из преподавателей спросил студентов: "Вы просто убегаете с занятий, потому что не хотите заниматься или, действительно, охвачены идеей?" И в один из дней, по ее словам, преподаватель поздно вечером пришел на площадь, чтобы посмотреть, чем его студенты заняты.

"Когда он пришел на площадь, в этот момент мы сидели на ступеньках здания оперы и под свечами учили его предмет, он остался с нами на ночь на площади", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница акции. По ее словам, многие студенты занимались прямо на площади, а утром шли на экзамены в вузы.

В сегодняшней акции, которая продлилась около трех часов, приняли участие, по подсчетам корреспондента "Кавказского узла", порядка 50 человек. Организаторы акции заявили, что нынешние студенты также наполнены энтузиазмом и такие же идейные, поэтому их участие в борьбе принесет только победу.