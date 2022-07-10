Власти Володарского района сообщили о гибели спецназовца на Украине

10 июля 2022, 14:41

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Младший сержант Нурлан Нургалиев погиб на Украине, сообщила администрация Володарского района. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель там как минимум 25 уроженцев Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что с начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее 24 уроженцев Астраханской области, в том числе Эдгара Булкунтаева.

Государственные награды переданы семьям погибших на Украине уроженцев Володарского района - Эдгара Булкунтаева и Нурлана Нургалиева, сообщила 9 июля администрация Володарского района Астраханской области в своем Telegram-канале.

Ранее районные власти сообщили, что младший сержант Нурлан Нургалиев погиб 15 марта, он служил водителем роты материального обеспечения в отдельной части специального назначения, говорится в сообщении в Telegram-канале от 26 марта.

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 25 уроженцев Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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