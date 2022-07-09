Тархан Хордаев. Скриншот фотографии, опубликованной в Telegram-канале администрации Моздокского района 07.07.22, https://t.me/MozdokRaionAMS/553.

09 июля 2022, 16:40

Администрация Моздокского района сообщила о гибели танкиста на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Майор Тархан Хордаев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Моздокского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 72 уроженцев Северной Осетии. 

"Кавказский узел" писал, что Юрий  Арапов из Моздокского района стал 71-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

2 июля на Украине погиб уроженец Моздока, майор Тархан Хордаев, сообщила сегодня администрация Моздокского района. Хордаеву было 34 года, он служил в должности командира танкового батальона  танкового полка, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 72 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Власти Прохладного сообщили о гибели троих военных на Украине", "Администрация Урюпинского района сообщила о гибели земляка на Украине", "Военный из Кизилюрта погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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