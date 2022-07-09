Администрация Моздокского района сообщила о гибели танкиста на Украине

09 июля 2022, 16:40

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Майор Тархан Хордаев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Моздокского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 72 уроженцев Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Юрий Арапов из Моздокского района стал 71-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

2 июля на Украине погиб уроженец Моздока, майор Тархан Хордаев, сообщила сегодня администрация Моздокского района. Хордаеву было 34 года, он служил в должности командира танкового батальона танкового полка, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.