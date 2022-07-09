09 июля 2022, 19:30

Военнослужащий погиб в Азербайджане

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Солдат-срочник Гусейн Байрамов погиб во время несения службы, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

8 июля около 21.00 (20.00 мск) погиб военнослужащий срочной военной службы азербайджанской армии солдат Гусейн Байрамов. Военная прокуратура начала расследование уголовного дела, проинформировало сегодня агентство Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

По предварительным данным, причиной гибели солдата мог стать суицид, указано в сегодняшнем сообщении на странице Генпрокуратуры Азербайджана в Facebook*. Место, где он проходил службу, в сообщении не указано.

"Кавказский узел" также писал, что солдат азербайджанской армии Реван Тагиев погиб во время несения воинской службы в Лачинском районе. Заведено дело о доведении до самоубийства, сообщили в прокуратуре.

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Примечание:

"CDSI отметил высокое число небоевых потерь азербайджанской армии", "Мать азербайджанского срочника потребовала расследовать его гибель", "Минобороны Азербайджана озвучило версию гибели солдата в зоне конфликта".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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