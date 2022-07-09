Военнослужащий погиб в Азербайджане

09 июля 2022, 19:30

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Солдат-срочник Гусейн Байрамов погиб во время несения службы, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

8 июля около 21.00 (20.00 мск) погиб военнослужащий срочной военной службы азербайджанской армии солдат Гусейн Байрамов. Военная прокуратура начала расследование уголовного дела, проинформировало сегодня агентство Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

По предварительным данным, причиной гибели солдата мог стать суицид, указано в сегодняшнем сообщении на странице Генпрокуратуры Азербайджана в Facebook*. Место, где он проходил службу, в сообщении не указано.

"Кавказский узел" также писал, что солдат азербайджанской армии Реван Тагиев погиб во время несения воинской службы в Лачинском районе. Заведено дело о доведении до самоубийства, сообщили в прокуратуре.

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