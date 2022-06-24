24 июня 2022, 15:08

Два уроженца Астраханской области погибли на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Чингиз Ахметов и Александр Степанов погибли в ходе военной операции на Украине, сообщили  администрации Володарского и Икрянинского районов Астраханской области. С ее начала официально подтверждена гибель не менее 24 уроженцев Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Сагиндык Нургазиев стал 22-м уроженцем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Чингиз Ахметов из села Болдырево погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Володарского района.  Ему был 31 год, у него остались жена и трое детей. Похороны погибшего состоялись сегодня, Ахметов представлен посмертно к госнаграде, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации.

В селе Бекетовка похоронен погибший на Украине рядовой Александр Степанов, проинформировала администрация Икрянинского района 19 июня.  Ему было 22 года. Степанов посмертно награжден орденом Мужества, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 24 уроженцев Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Власти Красносулинского района сообщили о гибели земляка на Украине", "В Волгограде похоронили погибшего на Украине 51-летнего военнослужащего", "Кадыров заявил о гибели восьми полицейских на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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