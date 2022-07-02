Политологи сочли маловероятным парламентский кризис в Армении

02 июля 2022, 19:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Возможность спровоцировать парламентский кризис есть и у оппозиции, и у правящей партии, однако внеочередные выборы невыгодны им. Роль оппозиции в парламенте формальна, так как она не может влиять на принятие решений, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционные фракции "Айастан" и "Честь имею" с апреля а не принимают участие в парламентских заседаниях, вместо этого проводят уличные протесты против премьер-министра Армении Никола Пашиняна и с требованием не снижать планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха и исключить возможность включения Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. После того как 1 июля парламент Армении лишил должностей Ишхана Сагателяна и Ваге Акопяна, четыре депутата от оппозиции отказались от постов председателей и зампредседателей комиссий. Депутаты от оппозиционных фракций намерены бойкотировать работу комиссий, заявил депутат фракции "Айастан" Гегам Манукян.

Власть и парламентская оппозиция предпринимают половинчатые шаги, чтобы избежать парламентского кризиса и внеочередных выборов в парламент, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политолог Сурен Суренянц. Оппозиция может создать условия для политического и парламентского кризисов, если откажется от мандатов, указал он. "Если оппозиция была бы заинтересована в смене власти, то после отказа Ванецяна от мандата оппозиционные депутаты обеих фракций, а также кандидаты из предвыборного списка тоже отказались бы от мандатов. И хотя такой шаг не привел бы к правовым последствиям, но парламент с одной партией не смог бы долго продержаться", - отметил он.

Партия власти ограничится лишением оппозиционеров должностей, и не будет добиваться более жесткого наказания и лишения депутатов мандатов из-за отсутствия в парламенте по неуважительным причинам, считает Суренянц. "Нет гарантий, что недисциплинированных депутатов заменят дисциплинированные депутаты. К тому же, жесткие методы могут привести к тому, что оппозиция откажется от мандатов. И оппозиция, и власть не хотят внеочередных выборов. Оппозиция опасается, что не сможет преодолеть проходной барьер. А власти не хотят внеочередных выборов, так как международные партнеры могут (...) посчитать, что Пашинян пытается затянуть время. А это может иметь последствия для Пашиняна", - полагает политолог.

Беззубая оппозиция выгодна властям, однако такая выгода исключительно временная, уверен Суренянц. "Сегодня власти нужна сильная оппозиция, чтобы увеличить свои внешнеполитические возможности. Пашинян не может выдержать внешнее давление. Потому что отсутствует внутреннее сопротивление, и любая уступка обусловлена именно отсутствием оппозиции, такой, которая была бы в состоянии обнулить имплементацию (реализацию межгосударственных договоренностей внутри страны - Прим. "Кавказского узла") любых договоренностей", - подчеркнул он.

По мнению политолога, оппозиция действует по указанию России, так как необходимо создать дополнительные возможности для давления на Пашиняна. "Российские круги обесценили институт парламентской оппозиции и сопротивления, тем самым лишив Пашиняна возможностей для маневра. Основное давление на Армению оказывает именно Россия, которая является модератором урегулирования [карабахского конфликта]", - утверждает Суренянц.

Возможность для создания парламентского кризиса имеет исключительно правящая сила, заявил политический обозреватель Акоп Бадалян. По его словам, кризис не исключен при необходимости в новых политических условий для маневрирования на внешнеполитической арене.

"Армения на внешнеполитической арене руководствуется двумя стратегиями – западной и российской, каждая с множеством собственных разветвлений. Это несет и риски, и возможности. И необходимо избегать нежелательных сценариев. В случае необходимости маневра правящая сила может пойти на формирование парламентского кризиса, чтобы избежать нежелательных последствий", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Оппозиция два месяца пыталась добиться парламентского кризиса, но ей это не удалось из-за отсутствия широкой общественной поддержки, добавил политобозреватель. По его мнению, квоты для парламентской оппозиции являются элементами формальной демократии. "Эти требования внедрили в эпоху прежней системы управления, которая, по своей сути, была гибридной. Система управления была единовластной с элементами демократии. В каких-то вопросах была реальная демократия, а в каких-то, таких, как квотирование, это было элементом показательной демократии", - пояснил Бадалян.

Политическая оппозиция должна была изначально отказаться от этих квот на этапе принятия решения, считает он. "Должно было быть политическое заявление оппозиции, что ожидания не в квотировании руководящих должностей парламента и полагающихся кресел вице-спикер или главы комиссий, а в обеспечении политической конкуренции, механизмов избирательного права. Но ни тогда, ни сейчас этого не было сделано. Если до 2018 года, оппозиционная партия "Процветающая Армения" являлась частью гибридной системы, после 2018 года ситуация изменилась, и мы оказались в условиях, когда прежняя система не действует, а новая так и не была внедрена", - отметил политобозреватель.

Оппозиция и сейчас не понимает важность отказа от требований по квотам, подчеркнул Акоп Бадалян. "Это был бы политический жест, если бы оппозиция заявила, что механизмы формальной демократии и реальные возможности оппозиции не связаны с квотами", - сказал он.

Политтехнолог Армен Бадалян назвал действия властей местью. По его словам, Ишхан Сагателян и Ваге Акопян больше всех отличились, оскорбляя власть. "Власть почувствовала, что оппозиция ослабла. И когда оппозиция была сильной, когда митинги и шествия были ежедневные, власть не вынесла на обсуждение этот вопрос. И после того, как оппозиция свернула палаточный городок и не предложила альтернативы, а акции стали малочисленные – не более двух тысяч человек, власть решила наказать", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Армянская оппозиция проводит акции протеста с требованием об отставке Пашиняна с 25 апреля. 1 мая армянская оппозиция объявила о проведении бессрочной акции протеста. Активисты установили палатки на площади Франции в центре Ереване, объявив забастовку, с требованием об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна. 15 июня сторонники оппозиции свернули палаточный городок, заявив о намерении присоединиться к активистам, добивающимся отставки Никола Пашиняна на уличных протестах.

Есть у оппозиции руководящие должности в парламентских комиссиях или нет, не играет роли., так как это не дает ей возможность принимать законодательные поправки в связи с тем. что правящая сила блокирует инициативу оппозиции, добавил политтехнолог. "Оппозиция занимает эти должности формально, чтобы показать Западу, что в Армении демократия. Оппозиция не хочет быть номинальной декорацией. Отказ от должностей рассчитан на реакцию Запада, который закрывает [глаза] на внутриполитические процессы", - отметил Бадалян.

У правящей фракции достаточно голосов для принятия решений, есть оппозиция или нет ее, как в самом парламенте, так и в комиссиях, не играет особой роли, пояснил он.

Депутаты обоих оппозиционных фракций, за исключением Тагуи Товмасян, отказались от своих должностей в знак солидарности с Ишханом Сагателяном и Ваге Акопяном. Ранее, она заявила, что «если речь о солидарности, то все оппозиционные депутаты после отказа Артура Ванецяна от мандата должны были также сложить мандаты". Источники "Кавказского узла" во фракции "Честь имею" сообщили, что Тагуи Товмасян не подавала заявления о выходе из оппозиционной фракции.

Согласно статье 106 Конституции Армении, в парламенте может быть создано не более 12 постоянных комиссий, места в которых и должности председателей распределяются пропорционально числу депутатов, включенных во фракции. Так, к примеру, в самой многочисленной комиссии – комиссии по государственно-правовым вопросам – 12 мест, оппозиция представлена четырьмя парламентариями. В комиссиях по вопросам здравоохранения, евроинтеграции, а также территориально-региональной и евразийской интеграции из шести мест оппозиция представлена по одному в первых двух, и двумя депутатами в третьей комиссии, следует из информации на сайте парламента.

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