Манифестанты призвали покинуть Апаран предполагаемых виновников конфликта в Нигаване

25 июня 2022, 21:35

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Участники акции в Апаране потребовали внимания властей и в частности лично Никола Пашиняна, к расследованию стрельбы в Нигаване, после которой погибли два человека. Собравшиеся прошли шествием к дому предполагаемых виновников и потребовали от них покинуть город.

Как писал "Кавказский узел", вечером 19 июня в селе Нигаван Арагацотнской области произошел конфликт, который завершился стрельбой. В результате семь человек были госпитализированы, двое из них умерли в больнице. Конфликт со стрельбой в Нигаване произошел между сторонниками и противниками Никола Пашиняна, заявили оппозиционные депутаты. Родные погибших сегодня потребовали справедливого наказания для всех виновных в убийстве двух человек.

По версии следствия, конфликт начался поздно вечером 18 июня после того, как 32-летний житель Еревана вместе со своим братом, проезжая на машине по Апарану, посигналил водителю Infiniti и остановил его, а затем завел с ним разговор о вождении машины. К ним подошла группа жителей Апарана, и начался спор, который продолжился в другом месте - на въезде в Апаран. На следующий день 32-летний ереванец вместе со своим братом и несколькими людьми пошел на территорию газозаправки, они избили одного из парней, который вступил с ними спор 18 июня. Конфликт продолжился вечером близ мусорной свалки села Нигаван. Тогда 32-летний житель Еревана открыл стрельбу из винтовки по оппонентам, рассказали в Следкоме.

Родные убитых вышли сегодня на акцию к отделению полиции Апарана, требуя раскрыть обстоятельства убийства. Участники акции прошлись от полицейского участка до дома предполагаемых виновников трагедии, призывая их во избежание вендетты покинуть город. Полиция обеспечивала безопасность, выставив оцепление вокруг дома, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию Yerkir.am.

Правоохранительные органы пытаются замять дело, игнорируя показания одного из свидетелей инцидента, заявил в ходе акции брат одного из погибших, 27-летнего Амаяка Микаеляна. Айк Микаелян. Он отметил, что свидетель дал показания, которые до следователей не дошли, иначе, по его словам, были бы новые аресты. В конфликте замешаны родственники двух высокопоставленных чиновников, добавил Микаелян. "К [чиновнику] обратились для решения проблемы. Тот обзвонил участников инцидента и позвал на разборку. Все было заранее спланировано, они без разговора стали стрелять, после чего скрылись", - сказал житель Апарана.

Чтобы избежать кровной мести, виновные должны уехать из Апарана, добавил он. "Если виновные не будут наказаны, не сможем спокойно жить. Мы требуем, что Пашинян взял под свой личный контроль расследование этого дела", - подчеркнул Микаелян.

Свидетель инцидента Рафаэль Меликян работает таксистом в городе. Он рассказал, что попытался разнять участников инцидента, с которых начался конфликт. По его словам, погибший Амаяк Микаелян был его близким другом. "За исключением трех участников конфликта, все были местные, в том числе (один из полицейских). На следующий день мне позвонили и позвали на газозаправку. Меня спросили, что случилось, я ответил, что не в курсе. После этого меня начали избивать. Один из участников избиения приходится братом депутата [от правящей силы]", - заявил он в ходе акции. При этом житель Апарана не исключил, что его избили, перепутав с кем-то, так как, по его словам, он не принимал участия в конфликте.

Меликян также рассказал, что следователь печатал на компьютере его показания. По его словам, после допроса ему не дали ознакомиться с протоколом. "Я пожелал дополнить свои показания, но мне не дали такой возможности", - сказал он.

Дядя погибшего Амаяка Микаеляна Абраам Микаелян сомневается, что стрелял один человек. "Двое погибли, несколько человек ранены, один из которых – в критическом состоянии. Как мог один человек из охотничьего ружья – из двустволки – расстрелять стольких? Он физически не в состоянии столь быстро перезаряжать ружье. В селе [Нигаван] рассказали, что слышали автоматную очередь. Я не сомневаюсь, что было несколько [стволов], а гильзы могли убрать, что скрыть доказательства. Показывают один патрон, тогда как выстрелов было несколько", - заявил он в ходе акции.

По его словам, в конфликте замешаны родственники высокопоставленных чиновников Арагацотнской области. "Не могла вооруженная банда въехать в город, не имея высокого покровительства. (...) Все пытаются замять. Есть сведения, что уничтожены записи видеонаблюдения с газозаправки, на которой зафиксирован один из инцидентов", - отметил дядя погибшего.

Микаелян также считает, что семья предполагаемых виновников должна покинуть город, чтобы избежать кровной мести. "Никто не хочет убивать ни [высокопоставленного чиновника в Арагацотнской области], ни его семью. Но для этого они должны уехать из Апарана. После всего этого они не мог жить среди нас. Иначе кровопролития не прекратятся", - подчеркнул он.

В менталитете армянского народа нет традиции кровной мести, однако это явление время от времени возникает, сказал корреспонденту ранее корреспонденту "Кавказского узла" глава Хельсинкского комитета Армении правозащитник Аветик Ишханян. Причина кровной мести кроется в недостатках правоохранительной системы, сказал правозащитник.

Отец второго погибшего Тиграна Айрапетяна также разделяет мнение, что арестованных по делу должно быть больше. "Конфликт произошел накануне [убийства], о конфликте знала полиция, в том числе, шеф местной полиции. Конфликт продолжился на газовой заправке, принадлежащей [высокопоставленному чиновнику в Арагацотнской области, его родственники] брат [другого чиновника] были стороной конфликта. Мы требуем справедливого расследования, виновные должны быть арестованы. А то столько людей замешаны, но арестован только один", - заявил он в ходе акции.

Отец [высокопоставленного чиновника в Арагацотнской области], к дому которого пришли родственники убитых, отметил, что не собирается покидать свой отчий дом. Он отрицает вину сына в инциденте. "Драка была несколько дней, но никто из силовиков не предпринял никаких мер, чтобы предотвратить ее. Все утверждения, что мой сын позвал на разборку – откровенная ложь, он, наоборот, не хотел, чтобы кто-либо приходил на газозаправку", - утверждает он.

"Все это дело рук организованной банды", - заявил отец чиновника, отказавшись отвечать, почему у оппонентов его сына не было оружия.

Айк Микаелян заявил после этого, что родственники погибших прекращают акцию протеста и ждут реакции властей и лично Пашиняна.

Напомним, 20 июня оппозиционные депутаты провели шествие в Ереване, на котором заявили, что полиция скрывает политические мотивы конфликта со стрельбой в селе Нигаван. Оппозиционеры считают, что пока премьер-министр Никол Пашинян остается у власти, подобные инциденты будут продолжаться.

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