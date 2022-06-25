Родные убитых в Нигаване потребовали справедливого расследования дела

25 июня 2022, 13:50

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Все виновные в убийстве двух человек во время конфликта со стрельбой в селе Нигаван Арагацотнской области должны быть наказаны, заявили родные погибших на акции протеста в Апаране.

Как писал "Кавказский узел", вечером 19 июня в селе Нигаван Арагацотнской области произошел конфликт, который завершился стрельбой. В результате семь человек были госпитализированы, двое из них умерли в больнице. Конфликт со стрельбой в Нигаване произошел между сторонниками и противниками Никола Пашиняна, заявили оппозиционные депутаты.

По версии следствия, конфликт начался поздно вечером 18 июня после того, как 32-летний житель Еревана вместе со своим братом, проезжая на машине по Апарану, посигналил водителю Infiniti и остановил его, а затем завел с ним разговор о вождении машины. К ним подошла группа жителей Апарана, и начался спор, который продолжился в другом месте - на въезде в Апаран. На следующий день 32-летний ереванец вместе со своим братом и несколькими людьми пошел на территорию газозаправки, они избили одного из парней, который вступил с ними спор 18 июня. Конфликт продолжился вечером близ мусорной свалки села Нигаван. Тогда 32-летний житель Еревана открыл стрельбу из винтовки по оппонентам, рассказали в Следкоме.

Родственники погибших провели сегодня акцию протеста на центральной площади Апарана, сообщил News.am. Они потребовали наказать виновных в гибели двух человек.

Все участники конфликта – жители Апарана, погибли 27-летние Амик Микаелян и Тигран Арутюнян. Оба они были холосты. Микаелян работал в одной из воинских частей Минобороны Армении, а Тигран Арутюнян работал в центре питания "Гнтуник" в Апаране, он был родственником главы общины Апарана Карена Егиазаряна, пишет издание.

Отец убитого Тиграна Арутюняна заявил на акции, что требует проведения справедливого расследования, все виновные должны быть арестованы и наказаны. "Ссора была днем ранее, о чем знала вся полиция во главе с начальником полиции. Конфликт продолжился на газозаправочной станции, принадлежащей заместителю губернатора", - приводит его слова Yerevan.today.

Отец Арутюняна утверждает, что на месте инцидента присутствовали родственники высокопоставленных чиновников.

Напомним, 20 июня оппозиционные депутаты провели шествие в Ереване, на котором заявили, что полиция скрывает политические мотивы конфликта со стрельбой в селе Нигаван. Оппозиционеры считают, что пока премьер-министр Никол Пашинян остается у власти, подобные инциденты будут продолжаться.

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