Оппозиционные депутаты отказались от должностей в парламенте Армении

01 июля 2022, 21:37

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После того как парламент Армении лишил должностей Ишхана Сагателяна и Ваге Акопяна, четыре депутата от оппозиции отказались от постов председателей и зампредседателей комиссий. Депутаты от оппозиционных фракций будут бойкотировать работу комиссий, заявил депутат фракции "Айастан" Гегам Манукян.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционные фракции "Айастан" и "Честь имею" с апреля текущего года не принимают участие в парламентских заседаниях, вместо этого проводят уличные протесты против премьер-министра Армении Никола Пашиняна и с требованием не снижать планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха и исключить возможность включения Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. Сегодня правящая партия созвала депутатов на внеочередное заседание по поводу лишения постов депутатов от оппозиции Ишхана Сагателяна и Ваге Акопяна, которое проходило на фоне акции протеста, организованной движением "Сопротивление".

Парламентское большинство сегодня лишило должностей вице-спикера парламента от блока фракции "Айастан", члена партии АРФ "Дашнакцутюн" Ишхана Сагателяна и депутата от того же блока Ваге Акопяна, занимающего должность председателя Постоянной комиссии по экономическим вопросам. Председатель счетной комиссии Нарек Бабаян сообщил, что за лишение должностей Сагателяна и Акопяна проголосовали все зарегистрированные 66 депутатов, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямую трансляцию парламентского YouTube-канала

Оппозиционные депутаты фракции "Айастан" и "Честь имею" отказались от руководящих должностей постоянных парламентских комиссий в знак солидарности с Ишханом Сагателяном и Ваге Акопяном, передает корреспондент "Кавказского узла".

В парламенте Армении действуют 12 постоянных и две временные комиссии. Оппозиция представлена в руководстве семи постоянных комиссий. Три из них – по вопросам прав человека, вопросам территориально-региональной и евразийской интеграции, а также экономическим вопросам – возглавляла оппозиция, в четырех – по социальным вопросам и труду, по вопросам внешней политики, по вопросам обороны и безопасности, а также финансовым вопросам и бюджету – представители оппозиционных фракций занимали должности заместителей глав комиссий. Всего в работу постоянных комиссий привлечены 100 депутатов, 32 из них, с учетом глав и заместителей председателей комиссий - представители оппозиционных фракций "Айастан" и "Честь имею".

В парламенте восьмого созыва были сформированы также три временные парламентские комиссии. Сроки деятельности двух из них, которые возглавляли оппозиционные депутаты, истекли и не были продлены. Из 20 парламентариев комиссии по изучению обстоятельств войны в Арцахе 2020 года, а также Счетной комиссии, семеро – представляют оппозицию, следует из информации на сайте парламента.

Об отставке заявили три заместителя глав комиссий – Тадевос Аветисян (комиссия по социальным вопросам и труду), Айк Мамиджанян (комиссия по вопросам внешней политики), Артур Хачатрян (комиссия по финансовым вопросам и бюджету) и глава комиссии по вопросам территориально-региональной и евразийской интеграции Армен Геворкян. Каждый из них сообщил об этом на своей странице в социальной сети Facebook*.

Глава комиссии по вопросам прав человека Тагуи Товмасян, которая прошла в парламент по спискам партии "Отечество", заявила, что продолжит свою деятельность. "Если речь о солидарности, то все оппозиционные депутаты после отказа Артура Ванецяна от мандата должны были также сложить мандаты", - написала она на своей странице в Facebook*. При этом она заявила, что продолжит возглавлять парламентскую комиссию как независимый и беспартийный депутат.

Бывший директор Службы нацбезопасности Армении, лидер партии "Отечество" Артур Ванецян 21 июня заявил об отказе от мандата и прекращении сотрудничества с Республиканской партией Армении.

Заместитель главы комиссии по вопросам обороны и безопасности, депутат фракции "Честь имею" Тигран Абрамян пока не высказал своей позиции.

Заявление об отставке должны писать парламентарии, которые занимают руководящие должности в комиссии, остальные депутаты, входящие в ту или иную комиссию, будут бойкотировать их (комиссий) работу, заявил корреспонденту "Кавказского узла" депутат фракции "Айастан" Гегам Манукян.

Его коллега, депутат фракции "Айастан" Арцвик Минасян, который возглавлял одну из временных комиссий по изучению расходов Всеармянского фонда "Айастан", пояснил, что согласно закону, временные комиссии формируются на срок до шести месяцев, с правом продлить работу комиссии еще на полгода. "До окончания срока необходимо было, чтобы комиссия приняла решение о продлении, что не было сделано из-за начала протестного движения", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

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