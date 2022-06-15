Оппозиция свернула палаточный городок в центре Еревана

15 июня 2022, 09:38

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Участники акции протеста, которая проходила в центре Еревана с 1 мая, разобрали палатки и теперь присоединятся к активистам, добивающимся отставки Никола Пашиняна на уличных протестах, сообщил вице-спикер парламента Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 мая армянская оппозиция объявила о проведении бессрочной акции протеста. Активисты установили палатки на площади Франции в центре Ереване, объявив забастовку, с требованием об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Минувшей ночью оппозиционеры разобрали палаточный городок, который полтора месяца находился на площади Франции, информировало сегодня News.am.

Вице-спикер парламента Армении Ишхан Сагателян заявил, что палаточный городок выполнил свою миссию, и теперь активисты будут действовать согласно новой стратегии. Оппозиция будет всеми силами пытаться сорвать заключение мирного договора правительства Пашиняна с властями Азербайджана, заявил Сагателян.

Оппозиция регулярно будет проводить уличные акции, митинги, шествия, профессиональные обсуждения; сформирует областные и отраслевые подразделения, в том числе в Нагорном Карабахе. Активисты, которые протестовали в палаточном городке, примкнут к уличным акциям протеста, добавил оппозиционер, слова которого привело сегодня ИА "Новости-Армения".

Напомним, армянская оппозиция проводит акции протеста с требованием об отставке Пашиняна с 25 апреля. Ее возмущение вызвало сделанное им 13 апреля заявление. Премьер тогда допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. Массовые акции протеста были начаты, несмотря на то, что 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха.

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