Инса Ландер назвала причину побега из России

30 июня 2022, 14:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Блогер из Кабардино-Балкарии Инса Ландер решилась на побег из-под домашнего ареста, так как поняла, что не сможет правовыми методами доказать свою невиновность по обвинению в содействии терроризму. В Литве блогер намерена пройти лечение, сообщила она.

Как писал "Кавказский узел", блогер из Баксана Инса Огуз, известная под псевдонимом "Инса Ландер", сбежала из-под домашнего ареста и 12 июня попыталась выехать в Грузию через Северную Осетию, однако грузинские пограничники не пропустили ее, и она осталась на нейтральной территории между двумя странами. 27 июня власти Грузии разрешили Инсе Ландер въехать в страну, оттуда она 28 июня вылетела в Литву. Из информации в базе данных МВД следует, что Ландер объявлена в розыск. Дело подозреваемой в содействии террористической деятельности блогера из Кабардино-Балкарии Инсы Ландер, сбежавшей из-под домашнего ареста, будет заморожено, предположил адвокат Дмитрий Захватов. Шансы России добиться выдачи Ландер минимальны, отметил правозащитник Владимир Новицкий.

9 декабря 2021 года Инса Ландер была задержана и помещена под домашний арест по подозрению в содействии террористической деятельности, также она была внесена в список террористов и экстремистов. В начале февраля Ландер разрешили переехать на съемную квартиру. Суд неоднократно продлевал ей срок домашнего ареста, защита заявляла, что оснований для этого нет. Попытка побега блогера из Кабардино-Балкарии Инсы Ландер в Грузию может быть связана с судебной практикой по аналогичным делам - за все время применения этой статьи не было ни одного оправдательного приговора, считает адвокат Дмитрий Захватов.

Инса Ландер решила бежать из России, поскольку "другого способа" избежать заключения у нее не было, сообщила сама блогер корреспонденту "Кавказского узла". "В юридическом правовом поле я не смогла бы одержать верх над ФСБ. И это зависело не от денег и не от опытности адвокатов. А садиться в тюрьму за преступление, которого я не совершала, я не собиралась", - подчеркнула она.



Ландер рассказала, что провела две недели на нейтральной полосе на российско-грузинской границе, так как у нее "возникло недопонимание" с грузинскими властями, которое постепенно "сошло на нет". "Мне помогали грузинские волонтеры, передавали через третьих людей воду, еду. Редко получалось передавать горячую еду, в основном питалась сухариками, печеньем, орешками. Иногда люди, переходившие границу, и узнавшие обо мне из СМИ, тоже пытались помочь и покупали что-то в дьюти-фри", - отметила блогер.

По ее словам, сотрудники КПП "Дарьял" также стремились помочь ей. "Они относились достаточно корректно, никто не обижал меня, были очень вежливы и сочувствовали мне", - указала она.



Ландер, находящаяся сейчас в Вильнюсе, отметила, что намерена посвятить ближайший месяц лечению. "После затянувшегося стресса это просто необходимо", - заявила она.

По ее словам, она надеется продолжить публикации в своем блоге или иных СМИ. "Я приложу все усилия, чтобы публикации вышли на новый уровень", - подчеркнула Ландер.

Адвокат Инсы Ландер Дмитрий Захватов назвал несколько причин, по которым ей пришлось провести две недели в нейтральной зоне на российско-грузинской границе. По его словам, Ландер находилась в стрессе и у нее возникло "недопонимание" с грузинскими пограничниками. "Кроме того, Грузия достаточно неохотно впускает на свою территорию жителей республик Северного Кавказа, а Инса прописана как раз в одной из них", - указал он.

Грузинские пограничники, не объясняя причин, отказывают во въезде уроженцам Северного Кавказа, некоторые получили по два и даже три отказа, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни, Дагестана и Ингушетии. По их словам, те граждане России, у которых есть вид на жительство в других странах, проходят границу без проблем.

В дальнейшем, по словам адвоката, начался тяжелый переговорный процесс, в котором приняли участие посольства

США, Литвы и Польши в Грузии. В конце концов был достигнут компромисс о том, что Ландер впускают в Грузию с тем, чтобы она могла улететь в третью страну. Этой страной казалась Литва, хотя предоставить визу предлагала и Польша, сказал Захватов. "Правительство Грузии разрешило, чтобы сотрудники МВД привезли Инсу в Тбилиси. Там она зашла в посольство Литвы, получила визу, ее проводили в аэропорт и она улетела", - сообщил Захватов.

Адвокат также добавил, что правозащитная организация "Право Грузии" обратилась в ЕСПЧ с жалобой на неисполнение Грузией международных соглашений о статусе беженца. "Поскольку Инса Ландер подала на границе заявление о предоставлении политического убежища в Грузии, она должна была пройти определенную процедуру - ее должны были принять, разместить где-то и рассмотреть заявление. Но этого сделано не было, что и послужило причиной обращения в ЕСПЧ. Правозащитники также просили применить к Инсе меры предварительной защиты по 39-му правилу. Суд должен был состояться 29 июня, но поскольку был достигнут компромисс, Инса Ландер отозвала свое заявление о предоставлении убежища", - рассказал он.

Ранее адвокат Дмитрий Захватов сообщил, что в основу дела против блогера легла переписка в соцсети "ВКонтакте" от 2014 года с неким человеком, которого она будто бы склоняла к деятельности в террористической организации. Подруга Ландер Соня Грезе отметила, что речь идет о человеке, который в июне 2021 года был оштрафован за несообщение об участии своего знакомого в запрещенной российским судом террористической организации "Исламское государство". По словам Грезе, в той переписке они говорили о религии.

Новости о преследовании активистов "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Преследование активистов".

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