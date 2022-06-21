Адвокат прокомментировал попытку бегства Инсы Ландер в Грузию

21 июня 2022, 04:51

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Попытка побега блогера из Кабардино-Балкарии Инсы Ландер в Грузию может быть связана с судебной практикой по аналогичным делам - за все время применения этой статьи не было ни одного оправдательного приговора, считает адвокат Дмитрий Захватов.

Как писал "Кавказский узел", блогер из Баксана Инса Огуз, известная под псевдонимом "Инса Ландер", сбежала из-под домашнего ареста и 12 июня попыталась выехать в Грузию через Северную Осетию, однако грузинские пограничники не пропустили ее, и блогер осталась на нейтральной территории между двумя странами. Грузинское законы позволяют отказать во въезде тем, кто преследуется за терроризм, пояснило 16 июня МВД. По словам юриста Евгения Черноусова и правозащитника Владимира Новицкого, Ландер не вправе выехать в третью страну без разрешения властей Грузии, но они исключили и ее экстрадицию в Россию.

9 декабря 2021 года Инса Ландер была задержана и помещена под домашний арест по подозрению в содействии террористической деятельности. В начале февраля Ландер разрешили переехать на съемную квартиру. Суд неоднократно продлевал ей срок домашнего ареста, защита заявляла, что оснований для этого нет.

Адвокат блогера из Кабардино-Балкарии Инсы Ландер Дмитрий Захватов рассказал 20 июня корреспонденту "Кавказского узла", что с начала мая в уголовном деле его подзащитной, кроме протоколов допросов свидетелей, появилась только экспертиза ее переписки с Умаром Дугужевым, которого она, по версии силовиков, склоняла к вступлению в ряды чеченского исламистского подполья. Ее подготовил эксперт со стороны спецслужб.

"Мы заказали рецензию на эту экспертизу. Если кратко, то рецензенты сказали, что эксперт не привел методику, по которой он пришел к выводу, что в рассматриваемых разговорах присутствовало вовлечение в террористическую организацию. Науки - в том числе и психология - вещи точные, у них есть определенные методы, которые должны быть соблюдены, а здесь этого нет. По части 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса, которую инкриминируют моей подзащитной, необходимо установить взаимосвязь между лицом, которому инкриминируется данная статья, и незаконным вооруженным формированием, куда оно втягивает другого человека. Но в деле нет ни единого документа о какой-либо связи Ландер с участниками чеченского подполья. Невозможно привлечь человека к ответственности за вовлечение в организацию, к которой он не имеет отношение", - отметил адвокат.

Он также подчеркнул, что обычно, когда человек занимается вербовкой в террористические организации, он делает это не один раз, а постоянно, и ведет соответствующий образ жизни. Однако, по словам Захватова, при просмотре десятков переписок Ландер и ее друзей не было найдено ни единого подозрительного фрагмента. "Спорный фрагмент относится всего к пяти дням [из многих месяцев] переписки - 19-24 января 2014 года - с одним человеком. При этом те, кто рассматривает эту переписку, упускают ее контекст. За пять дней до этого у Инсы умерла мать. Известно, что человек после смерти близких бывает в таком состоянии, что его религиозные воззрения могут оказаться "подогреты", и он может произнести те неосторожные слова, которые произнесла она. Если же говорить об образе жизни, то моя подзащитная уже много лет ведет вполне светский образ жизни", - подчеркнул он.

Адвокат также заметил, что все дело Ландер — пример гипер-реакции спецслужб в отношении людей, "которые исповедуют ислам и находятся под влиянием субкультуры исламских фундаменталистов". "Дело Инсы Ланер свидетельствует о полном провале государства в сфере профилактики преступности в этой среде. С этими людьми надо разговаривать, вступать во взаимодействие, создавать комиссии по примирению. А иначе, когда тебя хватают за то, что ты был знаком с "неправильными" людьми, другие люди, видя, что справедливости от этого государства искать нечего, начинают искать ее у других", - заявил он.

Что касается побега, то адвокат допустил, что его причиной мог быть обзор практики по инкриминируемой Ландер статье Уголовного кодекса. "Мы просмотрели все и увидели, что за все время применения этой статьи не было ни одного оправдательного приговора. Лишь в одном случае человека приговорили к условному сроку лишения свободы, а в остальных случаях приговаривали к различным реальным срокам. Видимо, в этой связи она и решила покинуть страну", - подчеркнул Захватов.

Обстоятельства переписки с Дугужевым озвучила ранее подруга Ландер Соня Грезе. "Когда Инса с [этим человеком] переписывалась, прошло всего пять дней со смерти матери. Она была в состоянии сильного стресса. Он принес ей свои соболезнования, она приняла их и рассказала, что родные считают ее виновницей в смерти матери (довела ее, не слушалась, и так далее). Они этому повозмущались, он посоветовал больше молиться. И в процессе перехода темы на религию речь зашла про поступки в ней. Слов «джихад», «кафиры», «резать-убивать» не было", - рассказала Соня Грезе.

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