Жители Северного Кавказа назвали систематическими отказы во въезде в Грузию

09 июня 2022, 21:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Грузинские пограничники, не объясняя причин, отказывают во въезде уроженцам Северного Кавказа, некоторые получили по два и даже три отказа, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни, Дагестана и Ингушетии. По их словам, те граждане России, у которых есть вид на жительство в других странах, проходят границу без проблем.

Как писал "Кавказский узел", некоторых уроженцев Ингушетии, Чечни и других регионов Северного Кавказа не пускают через границу Грузии без объяснения причин, рассказали туристы. Национального подтекста в действиях грузинских пограничников нет, заявили в министерстве по нацполитике Ингушетии.

Гражданке России Марьям и ее мужу не разрешили пересечь границу Грузии, рассказала она корреспонденту "Кавказского узла" "5 июня выехали из Дагестана. Российскую границу мы прошли за час. Далее нас ждала грузинская граница. У мужа в паспорте Дагестан, у меня Рязань. На автомобильных номерах 62-ой регион (Рязанская область - Прим. "Кавказского узла"). За рулем была я. Грузинский таможенник, сперва открыв мой паспорт, не возмутился, поскольку увидел Рязань, а открыв паспорт мужа, где написано Дагестан, аж в лице поменялся, бедный. В итоге отправили в 111-ый кабинет", - сообщила она.

По ее словам, у этого кабинета всегда наблюдается скопление людей. "Перед нами было четыре парня из Чечни, тоже ждали. Там нам задавали обычные вопросы. Кто мы друг другу? Куда едем? На сколько едем? Где остановимся? Были ли раньше в Грузии? Сколько с собой денег? Муж с коротенькой бородой, я в хиджабе. Чуть позже вынесли все шесть паспортов, наши с мужем и этих ребят, тут все стало ясно. Отказали во въезде. Я разревелась на эмоциях, пошла в кабинет спросила, что за дискриминация, люди едут за тысячи километров, а вы так относитесь, без объяснения причин даже. Таможенник пожал плечами и сказал, что ничего не может сделать. Единственное что сказал, это - зачем вы едете второй раз, если вам первый отказали? В прошлый раз мы пробовали 25 мая", - сообщила она.

В третий раз пытаться пересечь грузинскую границу Марьям и ее муж не собираются. "Ради отдыха терпеть такое унижение точно не стоит. Очень люблю Грузию, у меня дед грузин и папа там родился, всегда в Грузию тянуло. А после двух отказов больше в жизни не поеду", - сказала она.

Регулярного прямого авиасообщения между Россией и Грузией нет с середины 2019 года, однако самостоятельные путешественники пользуются стыковочными рейсами. С 14 мая 2022 правительство РФ отменило коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы с Грузией. Из России в Грузию теперь опять свободно можно въехать через Верхний Ларс. Основания в виде ВНЖ, работы, обучения или лечения более не требуются. говорится в справке "Кавказского узла" "Грузия открылась: как попасть из Москвы в Тбилиси".

Уроженец Чечни Расул вместе с другом давно планировал поездку в Грузию. "4 июня мы поехали. Рано утром. Примерно в 11.00 мск мы проехали "Ларс" с российской стороны . В Грузию очередь была огромная. К 15.00 мск нас развернули. Порядка 2-3 часов мы стояли в очереди в 111-й кабинет. Там задали дежурные вопросы, посмотрели паспорта, сказали ждать. Потом вручили документы и сказали, что нам отказано во въезде. Попытки узнать по какой причине, не увенчались успехом. Даже говорить с нами не стали", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла"

По его мнению, сложно найти логику в действиях грузинских пограничников. "Пока стояли в очереди, гадали по какому принципу не пускают людей. Поняли, что подавляющее большинство – это выходцы Северного Кавказа. Но есть и русские среди тех, кого не пускают. Пока общались, выяснилось, что практически все они или были на Северном Кавказе, публиковали фото в соцсетях, или же имеют какие-то связи, родственники там, друзья. Потому что даже одного армянина на наших глазах не пустили. У него армянский паспорт, но он был вместе с другом из Чечни. Был бы он один, точно бы пропустили", - полагает он.

Хасан Хасиев часто ездит в Грузию. Его поездки связаны с бизнесом. 5 июня в три часа ночи он выехал из Грозного и в пять утра уже был у грузинской границе. "На таможне было пусто. Впереди меня только три машины стояли. Всех нас пригласили в кабинет 111, взяли паспорта, сказали ждать. Видим, что пограничник, который с нами общался, куда-то звонит, диктует наши имена, данные и ждет какого-то решения. Через какое-то время двух чеченцев пропустили. Остальные ждали еще полтора часа", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Грузинский пограничник продолжал делать звонки и уточнять информацию об ожидающих за дверью гражданах России. "В итоге нам всем отказали. Нас было пятеро. Это мой третий отказ. Знакомые говорили, что некоторых пускают после первого или второго отказа. Вот я решил и попробовать. Но уже понятно, что дальше пробовать не стоит", - отметил он.

Практически всех, у кого есть ВНЖ в другой стране, пропускают, рассказал Магомед. "Я позавчера, 7 июня, проехал вместе с семьей грузинскую таможню. У нас ВНЖ Турции. Минут 15 был допрос в кабинете 111, еще минут пять подождали и нас пропустили. Говорят, не пускают бородатых мужчин, женщин в хиджабах. Но я был с бородой, жена в хиджабе. Все у нас, как говорится, на месте было. Даже регион 95 (Чечня - Прим. "Кавказского узла") и мое происхождение их не отпугнули", - сообщил он корреспонденту "Кавказскому узлу".

По его словам, он еще не слышал случаев, когда не пускают людей, у которых ВНЖ в Грузии, Турции или любой другой страны кроме России. "Там же много людей, много общаемся, пока стоим в очереди к таможне на машинах, потому в самой таможне. Как я понял, всех пускают, если есть ВНЖ. Или недвижимость в Грузии, например", - отметил он.

Рита также рассказала, что подругу с мужем из Ингушетии, у которых ВНЖ в Турции, легко пропустили в Грузию. "5 июня моя подруга с мужем проехали границу. Пропустили легко. Она сказала, что ожидала худшего, но все прошло спокойно. Никто не придрался, задали вопросы, куда, зачем, на сколько. И все. Они из Ингушетии, семья соблюдающая (традиции), муж с бородой, подруга в хиджабе была. Самое важное, что у них ВНЖ Турции", - сообщила она.

Жительница Москвы Ирина проехала грузинскую границу без проблем. "8 июня легко прошли. Российскую вообще за пять минут. На грузинской ждали полтора часа, очень много ожидающих было в целом. Большинство из Северного Кавказа. Удивилась, что меня позвали в кабинет 111. Но это наверное из-за того, что я родилась в Дагестане, хотя живу в Москве. Номера машины также московские. Мне задали несколько вопросов, сказала, что я учитель английского языка. Один пограничник другому говорит, зачем сюда послали? В итоге меня пропустили. Но при мне троих мужчин развернули. У одного семью пропустили, а его нет", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

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