Адвокат оценил перспективы расследования дела Инсы Ландер 

30 июня 2022, 00:55

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Дело подозреваемой в содействии террористической деятельности блогера из Кабардино-Балкарии Инсы Ландер, сбежавшей из-под домашнего ареста, будет заморожено, считает адвокат Дмитрий Захватов. Шансы России добиться выдачи Ландер минимальны, отметил правозащитник Владимир Новицкий.

Как писал "Кавказский узел", блогер из Баксана Инса Огуз, известная под псевдонимом "Инса Ландер", сбежала из-под домашнего ареста и 12 июня попыталась выехать в Грузию через Северную Осетию, однако грузинские пограничники не пропустили ее, и блогер осталась на нейтральной территории между двумя странами. Грузинские законы позволяют отказать во въезде тем, кто преследуется за терроризм, пояснило 16 июня МВД. 27 июня власти Грузии разрешили блогеру из Кабардино-Балкарии Инсе Ландер въехать в страну, оттуда она 28 июня вылетела в Литву. Из информации в базе данных МВД следует, что Ландер объявлена в розыск.

9 декабря 2021 года Инса Ландер была задержана и помещена под домашний арест по подозрению в содействии террористической деятельности. В начале февраля Ландер разрешили переехать на съемную квартиру. Суд неоднократно продлевал ей срок домашнего ареста, защита заявляла, что оснований для этого нет. Попытка побега блогера из Кабардино-Балкарии Инсы Ландер в Грузию может быть связана с судебной практикой по аналогичным делам - за все время применения этой статьи не было ни одного оправдательного приговора, считает адвокат Дмитрий Захватов.

Инса Ландер нарушила условия домашнего ареста, бежав в Грузию, ее объявили в розыск почти сразу после ее побега, примерно 14-го июня, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат блогера Дмитрий Захватов.

Решение отправиться в Грузию было принято блогером ею самостоятельно, отметил он. «Даже я не знал о том, что она решила покинуть страну», - отметил адвокат.

После побега блогера оперативники обошли родственников Ландер, выясняя информацию о ее местонахождении, рассказал Захватов. «Но все (действия силовиков) было достаточно корректно», - сказал он.

Адвокат считает, что дело Ландер, вероятно, будет "заморожено", поскольку заочное вынесение приговора происходит достаточно редко в российской практике. «Если ее объявят в международный розыск, то будем работать с Интерполом, объясняя, что преследование носит политический характер и является примером гиперреакции со стороны правоохранительных органов», - отметил Захватов.

По его словам, в адрес Интерпола "уже было немало нареканий за то, то он позволял России недобросовестно использовать свои ордера, сейчас все эти российские поручения на розыск отменены», - заключил адвокат.

Шансов у России добиться выдачи Ландер очень немного, считает президент российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий.

"У России с Литвой нет соглашения о взаимной правовой помощи. Поэтому российским властям придется доказывать в литовском суде, что она действительно реальная опасная преступница. Даже если не учитывать нынешние отношения межу двумя странами, шансов доказать это почти нет — только если она сама где-то ярко себя проявила", - сказал он.

Ранее адвокат Дмитрий Захватов сообщил, что в основу дела против блогера легла переписка в соцсети "ВКонтакте" от 2014 года с неким человеком, которого она будто бы склоняла к деятельности в террористической организации. Подруга Ландер Соня Грезе отметила, что речь идет о человеке, который в июне 2021 года был оштрафован за несообщение об участии своего знакомого в запрещенной российским судом террористической организации "Исламское государство". По словам Грезе, в той переписке они говорили о религии.

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