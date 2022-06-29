29 июня 2022, 15:15

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Независимая российская журналистка из Кабардино-Балкарии, которая публиковала в своих аккаунтах в Twitter и Telegram расследования предполагаемых случаев мошенничества с пожертвованиями, а также случаев физического и сексуального насилия в своих. В июне 2022 года Инса Ландер* бежала в Литву из-под домашнего ареста по обвинению в причастности к террористической деятельности.

Побег из-под ареста

Вечером 28 июня 2022 года Инса Ландер приземлилась в Литве. Перед этим, сбежав из-под домашнего ареста, 12 июня она попыталась выехать в Грузию через Северную Осетию, однако грузинские пограничники не пропустили ее, как преследуемую за терроризм, и Ландер находилась на нейтральной территории между двумя странами две недели.

Попытка побега блогера из Кабардино-Балкарии Инсы Ландер в Грузию может быть связана с судебной практикой по аналогичным делам - за все время применения этой статьи не было ни одного оправдательного приговора, считает ее адвокат Дмитрий Захватов.

По словам самой Ландер, она сначала хотела уйти в Грузию через Терек и по горам. "Сбила себе ноги, сломала ногти, наставила синяков и ушибов, рюкзак перетер плечи. Выбрала несколько маршрутов по горам, но на середине пути вернулась", - рассказала она в своем телеграм-канале. После этого она рискнула перейти КПП "Верхний Ларс" и ей это удалось, российские пограничники "террористку" выпустили .

В связи с побегом, по информации базы данных МВД России, Инса Ландер объявлена в розыск.

Дело о терроризме

Рано утром 9 декабря 2021 года Инсу Ландер задержали в Баксане. Суд поместил девушку под домашний арест по подозрению в содействии террористической деятельности (статья 205.1 УК РФ).

Согласно статье 205.1 УК РФ, содействие террористической деятельности наказывается лишением свободы на срок до пятнадцати лет.

В материалах дела сказано, что сотрудник ФСБ получил на руки распечатку полутора тысяч скриншотов из переписки Ландер с Умаром Дугужевым в 2014 году. В деле приводится три фрагмента. Экспертиза ФСБ и сам Дукужев считают, что девушка хотела спровоцировать Дукужева присоединиться к одной из террористических группировок.

По словам подруги Ландер Сони Грезе, в той переписке говорилось о религии. А Дукужев в июне 2021 года был оштрафован за несообщение об участии своего знакомого в запрещенной российским судом террористической организации "Исламское государство".

Адвокат Дмитрий Захватов заявил, что на первом допросе в присутствии юриста по назначению его подзащитная, испугавшись, признала вину и намерен отказаться от этой позиции .

Известность

На всю Россию Инса Ландер прославилась осенью 2021 года после участия в телепрограмме "Мужское/Женское" на Первом канале, где обсуждалась громкая история о полуобнаженных снимках школьницы, которыми торгует ее собственная мать из Красноярска. Определенная известность к ней пришла после публикаций о людях, которые размещают в сети номера банковских карт, якобы в благотворительных целях. С января 2021 года она занималась расследованием деятельности высокопоставленного чиновника из Кабардино-Балкарии. Ландер готовила публикацию про предположительную утечку денег из благотворительного фонда, одним из руководителей которого является чиновник.

Биография

Инса Ландер (Инса Солтан-Хамидовна Огуз, Инесса Солтан-Хамидовна Огузова) родилась 23 января 1992 года в городе Баксан в Кабардино-Балкарии .

С 17 до 27 лет была "соблюдающей" мусульманкой, носила хиджаб и придерживалась других требований ислама. "Родители были светскими людьми, а вот дедушку в СССР преследовали за приверженность религии", - рассказывает ее сестра Мари .

В 2010 году Инса Ландер поступила в медресе в дагестанском селе Новосаситли. В октябре 2013 года медресе было закрыто в связи с отсутствием лицензии на образовательную деятельность.

В 2018 году вернулась к светскому образу жизни.

* Росфинмониторингом внесена в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму под номером 8155.

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