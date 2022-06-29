Грузия позволила Инсе Ландер выехать в Литву

29 июня 2022, 11:26

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Власти Грузии разрешили блогеру из Кабардино-Балкарии Инсе Ландер въехать в страну, оттуда она вылетела в Литву, сообщила сегодня сама Ландер.

Как писал "Кавказский узел", блогер из Баксана Инса Огуз, известная под псевдонимом "Инса Ландер", сбежала из-под домашнего ареста и 12 июня попыталась выехать в Грузию через Северную Осетию, однако грузинские пограничники не пропустили ее, и блогер осталась на нейтральной территории между двумя странами. Грузинское законы позволяют отказать во въезде тем, кто преследуется за терроризм, пояснило 16 июня МВД. Посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра заявил, что Литва готова перевезти Инсу Ландер в Вильнюс и предоставить ей визу в случае, если решится вопрос на грузинской границе. По словам юриста Евгения Черноусова и правозащитника Владимира Новицкого, Ландер не вправе выехать в третью страну без разрешения властей Грузии, но они исключили и ее экстрадицию в Россию.

9 декабря 2021 года Инса Ландер была задержана и помещена под домашний арест по подозрению в содействии террористической деятельности. В начале февраля Ландер разрешили переехать на съемную квартиру. Суд неоднократно продлевал ей срок домашнего ареста, защита заявляла, что оснований для этого нет. Попытка побега блогера из Кабардино-Балкарии Инсы Ландер в Грузию может быть связана с судебной практикой по аналогичным делам - за все время применения этой статьи не было ни одного оправдательного приговора, считает адвокат Дмитрий Захватов.

Блогер из Кабардино-Балкарии Инса Ландер сообщила сегодня, что 28 июня поздно вечером "приземлилась на территорию безопасной страны". "Я свободна", - написала она на своей странице в Twitter.

Она также сообщила о плохом самочувствии после двухнедельного пребывания на российско-грузинской границе. "В ушах звенит будь здоров, плюс все ещё кашляю до хрипоты", - говорится в сообщении.

Ландер уточнила, что приземлилась в Литве. "Ситуация разрешилась. 27 июня Грузия дала мне пересечь сухопутные границы. 28 июня я прилетела в Литву", - цитирует ее "Кавказ. Реалии"*.

Напомним, по словам адвоката Ландер Дмитрия Захватова, в основу дела против блогера легла переписка в соцсети "ВКонтакте" от 2014 года с неким человеком, которого она будто бы склоняла к деятельности в террористической организации. Подруга Ландер Соня Грезе отметила, что речь идет о человеке, который в июне 2021 года был оштрафован за несообщение об участии своего знакомого в запрещенной российским судом террористической организации "Исламское государство". По словам Грезе, в той переписке они говорили о религии.

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* проект "Радио Свобода", которое признано Минюстом России иноагентом

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