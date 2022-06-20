Выезд в нейтральную зону поставил Инсу Ландер в зависимость от властей Грузии

20 июня 2022, 10:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Блогер из Кабардино-Балкарии Инса Ландер, сбежавшая из-под домашнего ареста в Грузию, но застрявшая на нейтральной территории между странами, не вправе выехать в третью страну без разрешения властей Грузии, указали юрист Евгений Черноусов и правозащитник Владимир Новицкий. Экстрадиция блогера в Россию исключена, пояснили они.

Как писал "Кавказский узел", блогер из Баксана Инса Огуз, известная под псевдонимом "Инса Ландер", сбежала из-под домашнего ареста и 12 июня попыталась выехать в Грузию через Северную Осетию, однако грузинские пограничники не пропустили ее, и блогер осталась на нейтральной территории между двумя странами. Грузинское законы позволяют отказать во въезде тем, кто преследуется за терроризм, пояснило 16 июня МВД.

9 декабря 2021 года Инса Ландер была задержана и помещена под домашний арест по подозрению в содействии террористической деятельности. В начале февраля Ландер разрешили переехать на съемную квартиру. Суд неоднократно продлевал ей срок домашнего ареста, защита заявляла, что оснований для этого нет.

Экстрадиция Инсы Ландер из Грузии в Россию невозможна из-за отсутствия соглашений об экстрадиции, считает адвокат Евгений Черноусов, не участвующий в деле Ландер.

"Экстрадиция возможна только если есть двусторонний договор. А если его, как в этом случае, нет, то нет и экстрадиции. То же самое относится и к [пребыванию на] нейтральной полосе", - сказал Черноусов корреспонденту "Кавказского узла".

Для выезда в третью страну, по словам Черноусова, также нужно разрешение властей Грузии. "Как Грузия решит, так и будет", - сказал он.

Посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра 16 июня заявил, что Литва готова перевезти Инсу Ландер в Вильнюс и предоставить ей визу в случае, если решится вопрос на грузинской границе.

После задержания человека, сбежавшего из-под домашнего ареста, эта мера меняется судом на содержание под стражей, добавил юрист. "Но здесь еще и будет наказание для тех, кто упустил этого человека, которые должны были за ним наблюдать", - уточнил Евгений Черноусов, отметив, что незаконное пересечение границы может наказываться по статье 322 УК РФ с диапазоном наказаний от штрафа до двух лет лишения свободы.

Поскольку блогер находится на нейтральной полосе, то попасть в третью страну без разрешения Грузии она не может, указал и президент российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий. "Третья страна не может пригласить или как-то эвакуировать человека из нейтральной полосы. Есть два варианта: либо дожидаться, пока Грузия впустит, либо возвращаться в Россию", - сказал он.

При этом Владимир Новицкий отметил, что между Россией и Грузией нет соглашения о взаимном признании судебных приговоров и экстрадиции. "Поэтому в Грузии вполне спокойно живут те, кто находится в России в розыске или даже те, в отношении которых вынесен приговор суда", - подчеркнул он.

После того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, грузинский парламент проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Напомним, по словам адвоката Ландер Дмитрия Захватова, в основу дела против блогера легла переписка в соцсети "ВКонтакте" от 2014 года с неким человеком, которого она будто бы склоняла к деятельности террористической организации. Подруга Ландер Соня Грезе отметила, что речь идет о человеке, который в июне 2021 года был оштрафован за несообщение об участии своего знакомого в запрещенной российским судом террористической организации "Исламское государство". По словам Грезе, в той переписке они говорили о религии.

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