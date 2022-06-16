МВД Грузии объяснило отказ во въезде Инсе Ландер

16 июня 2022, 20:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Инса Ландер попросила защиты у грузинских пограничников, пояснив, что обвиняется по делу о терроризме и сбежала из-под домашнего ареста. Однако грузинское законы разрешают отказать во въезде тем, кто преследуется за терроризм, сообщило сегодня МВД.

Как писал "Кавказский узел", известная под псевдонимом Инса Ландер блогер из Баксана Огуз Инса Солтан-Хамидовна попыталась выехать в Грузию, однако пограничники не пропустили ее, блогер пять дней находится на нейтральной территории без воды и продуктов. 9 декабря 2021 года она была задержана и помещена под домашний арест по подозрению в содействии террористической деятельности. В начале февраля Ландер разрешили переехать на съемную квартиру. Суд неоднократно продлевал ей срок домашнего ареста, защита заявляла, что оснований для этого нет.

По словам адвоката Ландер Дмитрия Захватова в основу дела против блогера легла переписка в соцсети "ВКонтакте" от 2014 года с неким человеком, которого она будто бы склоняла принять участие в деятельности террористической организации. Подруга Ландер Соня Грезе отметила, что речь идет о человеке, который 29 июня 2021 года был осужден за несообщение об участии в "Исламском государстве"* своего знакомого и приговорен к штрафу в 10 тысяч рублей. По словам Грезе, в той переписке они говорили о религии и поступках в ней, также упоминался Саид Бурятский.

МВД Грузии подтвердило отказ Инсе Ландер во въезде в страну. "12 июня 2022 года Инса Огуз, гражданка России, въехала на границу Грузии из пункта пропуска Российской Федерации (...) [Ей] было отказано во въезде на основании статьи 11 Закона Грузии "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", так как она представила заведомо ложные и противоречивые сведения о цели своего визита", - сообщило ведомство.

По данным МВД, 13 июня Ландер вновь появилась на погранпереходе и потребовала международной защиты, так как "обвиняется в сотрудничестве с террористической организацией и до рассмотрения дела помещена под домашний арест". "По ее словам, она нарушила правила домашнего ареста, сняла так называемый "браслет" и после прохождения паспортного контроля собиралась въехать в Грузию", - перевел "Кавказский узел" заявление, опубликованное на сайте МВД Грузии.

Ведомство пояснило, что если въезд иностранца в Грузию "создает угрозу государственной безопасности и (или) общественному порядку Грузии" либо если этот человек преследуется за "терроризм, контрабанду наркотиков, торговлю людьми", то, согласно действующему законодательству, ему "может быть отказано во въезде в Грузию в интересах государства".

"Кавказский узел" также писал, что некоторых уроженцев Ингушетии, Чечни и других регионов Северного Кавказа не пускают через границу Грузии без объяснения причин, некоторые получили по два и даже три отказа, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни, Дагестана и Ингушетии. По их словам, те граждане России, у которых есть вид на жительство в других странах, проходят границу без проблем. Национального подтекста в действиях грузинских пограничников нет, заявили в Министерстве по нацполитике Ингушетии.

Единственная автотрасса, по которой можно из России проехать в Грузию и Армению — Военно-Грузинская дорога. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс"".

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* ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) – организация признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.