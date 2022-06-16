Инса Ландер. Фото https://wikireality.ru/wiki/Файл:Insa_Lander.jpg

16 июня 2022, 14:00

Блогер Инса Ландер попыталась покинуть Россию

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Грузинские пограничники не впускают в страну блогера из Кабардино-Балкарии Инсу Ландер, она пять дней находится в нейтральной зоне без еды и воды, сообщил директор Free Russia Foundation* in Georgia Егор Куроптев. Литва готова принять Ландер, если решится вопрос на грузинской границе, заявил посол Литвы в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", известная под псевдонимом Инса Ландер блогер из Баксана Огуз Инса Солтан-Хамидова оказалась без средств к существованию после запрета на использование интернета под домашним арестом. Затраты на адвоката, аренду квартиры и продукты взяли на себя знакомые блогера, а Ландер не имеет доступа к своим счетам, рассказали ее друзья. 9 декабря 2021 года она была задержана и помещена под домашний арест по подозрению в содействии террористической деятельности. В начале февраля Ландер разрешили переехать на съемную квартиру. Суд неоднократно продлевал ей срок домашнего ареста, защита при этом заявляла, что оснований для этого нет. 

По словам адвоката Ландер Дмитрия Захватова в основу дела против блогера легла переписка в соцсети "ВКонтакте" от 2014 года с неким человеком, которого она будто бы склоняла принять участие в деятельности террористической организации. Подруга Ландер Соня Грезе отметила, что речь идет о человеке, который 29 июня 2021 года был осужден за несообщение об участии в "Исламском государстве"* своего знакомого и приговорен к штрафу в 10 тысяч рублей. По словам Грезе, в той переписке, они говорили о религии и поступках в ней, также упоминался Саид Бурятский.

Блогер Инса Ландер  сбежала из-под домашнего ареста и 12 июня попыталась пересечь российско-грузинскую наземную границу в Верхнем Ларсе, заявил сегодня на конференции, посвященной ситуации в России, директор Free Russia Foundation* in Georgia Егор Куроптев. По его данным, грузинские пограничники не пропускают Инсу уже почти пять дней  дня несмотря на то, что в России ей грозит тюремный срок. Она ночует на нейтральной зоне между двумя странами. У девушки нет еды и воды — их передают ей люди, которые сами проезжают границу, говорится в сообщении в Telegram-канале Free Russia Foundation* in Georgia.

При этом к Ландер не пропустили представителей уполномоченного по правам человека в Грузии и представителей организации. "Мы уже обращались в грузинский МИД и МВД — но они пока никак не повлияли на ситуацию". - указано в сообщении. 

Посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра, также присутствовавший на конференции, сообщил, что Литва готова перевезти Ландер в Вильнюс и предоставить ей визу в случае, если решится вопрос на грузинской границе, сообщило сегодня "Кавказ.Реалии"**.

"Кавказский узел" также писал, что некоторых уроженцев Ингушетии, Чечни и других регионов Северного Кавказа не пускают через границу Грузии без объяснения причин, некоторые получили по два и даже три отказа, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни, Дагестана и Ингушетии. По их словам, те граждане России, у которых есть вид на жительство в других странах, проходят границу без проблем. Национального подтекста в действиях грузинских пограничников нет, заявили в министерстве по нацполитике Ингушетии.

Единственная автотрасса, по которой можно из России проехать в Грузию и Армению - Военно-Грузинская дорога. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс"".

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* фонд "Свободная Россия" признан  в России нежелательной организацией

** приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Знакомые Инсы Ландер рассказали о ее недоброжелателях", "Блогер из Кабардино-Балкарии оставлена под домашним арестом", "Адвокат указал на отсутствие конкретики в деле Инсы Ландер".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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