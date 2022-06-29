29 июня 2022, 12:56

МВД России объявило Инсу Ландер в розыск

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Блогер из Кабардино-Балкарии Инса Ландер, которая сбежала из-под домашнего ареста, объявлена в розыск, следует из информации в базе данных МВД. 

Как писал "Кавказский узел", блогер из Баксана Инса Огуз, известная под псевдонимом "Инса Ландер" смогла вылететь в Литву. Ранее она сбежала из-под домашнего ареста и 12 июня попыталась выехать в Грузию через Северную Осетию, однако грузинские пограничники не пропустили ее, и блогер осталась на нейтральной территории между двумя странами. Грузинские законы позволяют отказать во въезде тем, кто преследуется за терроризм, пояснило 16 июня МВД. 27 июня власти Грузии разрешили блогеру из Кабардино-Балкарии Инсе Ландер въехать в страну, оттуда она 28 июня вылетела в Литву. 

9 декабря 2021 года Инса Ландер была задержана и помещена под домашний арест по подозрению в содействии террористической деятельности. В начале февраля Ландер разрешили переехать на съемную квартиру. Суд неоднократно продлевал ей срок домашнего ареста, защита заявляла, что оснований для этого нет.  Попытка побега блогера из Кабардино-Балкарии Инсы Ландер в Грузию может быть связана с судебной практикой по аналогичным делам - за все время применения этой статьи не было ни одного оправдательного приговора, считает адвокат Дмитрий Захватов.

Инса Ландер, ранее включенная в список экстремистов и террористов, внесена в список разыскиваемых лиц в базе Министерства внутренних дел России, сообщило сегодня ТАСС. "Огуз Инса Солтан Хамидовна [известная как Инса Ландер], 23 января 1992 года рождения, разыскивается по статье УК", - говорится в картотеке ведомства.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Адвокат назвал странным интерес силовиков к переписке Ландер семилетней давности", "Адвокат указал на отсутствие конкретики в деле Инсы Ландер", "Друзья собирают деньги на оплату жилья Инсы Ландер".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

29 июня 2022, 12:35

  • Уроженец Северной Осетии погиб на Украине

    Чермен Дзугутов из села Ольгинское погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Правобережного района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 64 уроженцев Северной Осетии.

29 июня 2022, 12:21

  • Отец Капланова на пикете в Махачкале потребовал наказать убийц сына

    Юсуп Капланов вышел сегодня на одиночный пикет с требованием наказать виновных в убийстве его сына, бывшего главы села Новокули Абакара Капланова. Капланов обратился к главе Дагестана с просьбой восстановить справедливость и привлечь к ответственности следователей, которые затягивают расследование.

29 июня 2022, 11:26

29 июня 2022, 11:14

29 июня 2022, 10:33

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи