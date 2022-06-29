МВД России объявило Инсу Ландер в розыск

29 июня 2022, 12:56

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Блогер из Кабардино-Балкарии Инса Ландер, которая сбежала из-под домашнего ареста, объявлена в розыск, следует из информации в базе данных МВД.

Как писал "Кавказский узел", блогер из Баксана Инса Огуз, известная под псевдонимом "Инса Ландер" смогла вылететь в Литву. Ранее она сбежала из-под домашнего ареста и 12 июня попыталась выехать в Грузию через Северную Осетию, однако грузинские пограничники не пропустили ее, и блогер осталась на нейтральной территории между двумя странами. Грузинские законы позволяют отказать во въезде тем, кто преследуется за терроризм, пояснило 16 июня МВД. 27 июня власти Грузии разрешили блогеру из Кабардино-Балкарии Инсе Ландер въехать в страну, оттуда она 28 июня вылетела в Литву.

9 декабря 2021 года Инса Ландер была задержана и помещена под домашний арест по подозрению в содействии террористической деятельности. В начале февраля Ландер разрешили переехать на съемную квартиру. Суд неоднократно продлевал ей срок домашнего ареста, защита заявляла, что оснований для этого нет. Попытка побега блогера из Кабардино-Балкарии Инсы Ландер в Грузию может быть связана с судебной практикой по аналогичным делам - за все время применения этой статьи не было ни одного оправдательного приговора, считает адвокат Дмитрий Захватов.

Инса Ландер, ранее включенная в список экстремистов и террористов, внесена в список разыскиваемых лиц в базе Министерства внутренних дел России, сообщило сегодня ТАСС. "Огуз Инса Солтан Хамидовна [известная как Инса Ландер], 23 января 1992 года рождения, разыскивается по статье УК", - говорится в картотеке ведомства.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.