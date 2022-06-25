Администрация Правобережного района сообщила о гибели лейтенанта на Украине

25 июня 2022, 17:11

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Командир мотострелкового взвода Давид Абаев погиб на Украине, сообщила администрация Правобережного района. С начала спецоперации на Украине власти подтвердили гибель там не менее 63 уроженцев Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что 24 июня стало известно о гибели на Украине сержанта Альберт Тулоева, старшего лейтенанта Эдуарда Василенко и младшего сержанта Николая Демеева. С учетом этих имен официально подтверждена гибель в ходе спецоперации не менее 62 уроженцев Северной Осетии.

Житель селения Ольгинское, лейтенант Давид погиб на Украине. его похорон пройдут 26 июня, сообщила администрация Правобережного района. Ему было 22 года, Абаев окончил Северо-Кавказское Суворовское военное училище, в 2017 году поступил в Московское высшее общевойсковое училище Министерства обороны РФ. Служил командиром мотострелкового взвода, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 24 июня.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 63 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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