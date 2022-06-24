Глава Северной Осетии подтвердил гибель на Украине трех военных

24 июня 2022, 18:31

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Сергей Меняйло передал ордена Мужества родным погибших на Украине уроженцев республики, в том числе сержанта Альберт Тулоева, старшего лейтенанта Эдуарда Василенко и младшего сержанта Николая Демеева, сообщила сегодня пресс-служба главы республики. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 62 уроженцев Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", с начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель не менее 62 уроженцев Северной Осетии, в том числе Александра Гордиенко и Георгия Эприкяна.

Глава Северной Осетии Сергей Меняло передал сегодня ордена Мужества родным погибших на Украине. Орденами посмертно награждены сержанты Александр Гордиенко и Альберт Тулоев, рядовой Георгий Эпри кян, старший лейтенант Эдуард Василенко и младший сержант Николай Демеев. Награды переданы их родителям и вдовам, говорится в сообщении на сайте главы и правительства Северной Осетии.

О гибели Тулоева, Василенко и Демеева ранее официально не сообщалось. Ранее о гибели Альберта Тулоева писал Telegram-канал "Крылья TV". По его данным, уроженец села Эльхотово Тулоев служил заместителем командира взвода. погиб 8 марта, говорится в публикации от 20 марта. 17 мая Telegram-канал сообщил о гибели уроженца Беслана 33-летнего Эдуарда Василенко. О гибели Николая Демеева 20 апреля информировал Telegram-канал "Осетия". По его данным, Демеев - также уроженец Беслана, ему было 33 года.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 62 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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