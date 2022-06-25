Новая правозащитная организация создана в Азербайджане

25 июня 2022, 15:21

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Комитет защиты жертв трансграничных преследований и репрессий создан в связи с усилением давления на критиков курса азербайджанских властей внутри страны и за рубежом, пояснили создатели правозащитной организации.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня во Франции было совершено нападение на оппозиционного азербайджанского блогера Мухаммада Мирзали. Правозащитники связали подготовку покушения с высказываниями Мирзали о власти Азербайджана. Ранее, 1 июня, родители азербайджанского политэмигранта и блогера Турала Садыглы сказали, что его жизнь находится в опасности. Отец блогера, Аловсат Садыглы, заявил, что власти Азербайджана направили в Европу киллеров.

Комитет защиты жертв трансграничных преследований и репрессий был создан в ходе онлайн встречи с участием азербайджанских активистов, проживающих за рубежом, правозащитников, членов семей политзаключенных, говорится в пресс-релизе новой структуры, поступившем сегодня "Кавказскому узлу".

Организация будет действовать как часть базирующегося в Тбилиси Института защиты прав и свобод, также учрежденного азербайджанскими активистами. Руководителем комитета избран находящийся в политэмиграции в Грузии Автандил Мамедли. Он отметил, что ситуация с правами человека в Азербайджане ухудшается с 2013-2014 гг., "когда были внесены реакционные поправки в закон об НПО, из-за чего деятельность правозащитных структур была ослаблена".

"Искусственные барьеры и бюрократические препятствия, созданные для НПО и свободной прессы, привели к многочисленным нарушениям прав человека и репрессиям. В стране преследуют журналистов и блогеров, религиозных деятелей, общественных и политических активистов. Даже покинувших страну критиков власти не оставляют в покое за рубежом. С одной стороны, властям через своих лоббистов удается добиться высылки активистов в Азербайджан. С октября прошлого года не менее пяти активистов были арестованы в Азербайджане по надуманным обвинениям после высылки из Германии. С другой стороны, власти организуют физические атаки на активистов за рубежом. Только за последний месяц были раскрыты заговоры с целью покушения на блогеров Турала Садыглы и Мухаммеда Мирзали, совершены физические атаки на Манафа Джалилзаде в Швейцарии и Видади Искендерова во Франции", - сказал Мамедли.

По его мнению, "все эти факты вызывают тревогу и требует консолидации усилий гражданского общества по противодействию репрессиям, защите прав жертв, а также информирования международных структур с целью воздействия на власти Азербайджана".

Активист сообщил, что власти добивались и его личной экстрадиции, и он был задержан в Грузии, однако благодаря вниманию СМИ и вмешательству международных структур этого удалось избежать.

"Мы провели онлайн встречу с коллегами в Баку, членами семей жертв репрессий, в том числе лиц, арестованных после высылки из Европы, а также арестованных религиозных активистов и журналистов. На этой встрече мы создали Комитет защиты жертв трансграничных преследований и репрессий, мне поручили взять на себя работу по руководству структурой. У нас будут еще два координатора - бывший политзаключенный Фуад Ахмедли и супруга осужденного журналиста, также политзаключенного Полада Асланова - Гюльмира Асланова", - сказал Мамедли.

По его словам, комитет будет собирать материалы об административных и уголовных преследованиях активистов, журналистов, блогеров, их пытках, и оказывать консультативную помощь семьям жертв в организации защиты, предании огласке фактов нарушения прав арестованных, информировать об этом международные организации.

"Мы будем проводить мониторинги, готовить периодические отчеты о ситуации. Мы будем тесно сотрудничать со СМИ и международными организациями", - сказал Мамедли.

Один из координаторов новой структуры Гюльмира Асланова также отметила важность совместных усилий по борьбе за права жертв репрессий.

"После того, как человека несправедливо бросают в тюрьму, его семья остается один на один с репрессивным аппаратом правительства. Ты не знаешь, куда обращаться, что делать. Я сама прошла через это, когда арестовали мужа – журналиста Полада Асланова. Но я работала журналисткой, имела определенные знания в области права и постепенно стала сама налаживать связи со СМИ и правозащитниками. Однако много других людей не имеют таких знаний и опыта и впадают в отчаяние, когда их близких арестовывают. Им надо помогать. Я уже сама по собственной инициативе стала оказывать поддержку семьям людей, которые были арестованы после высылки из Германии. Мы провели с ними уже две акции протеста. Поэтому я поддержала инициативу Автандила Мамедли и других активистов. Всем вместе, конечно, легче бороться против произвола. Мы будет повышать осведомленность о правах людей, чьи родные и близкие оказались в заключении. Это конечно будет иметь результаты", - сказала Асланова корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что "гласность очень важна". "Каждый раз, когда на моего мужа оказывается давление в колонии, я предаю это огласке, провожу протесты и после этого на определенный период давление прекращается", - заявила она.

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Случаи преследования активистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", опубликованы на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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