Родственники политзаключенных провели акцию протеста в Баку

17 июня 2022, 17:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Высланные из ФРГ Самир Ашуров и Пюнхан Керимли арестованы в Азербайджане по необоснованным обвинениям, как и осужденный журналист Полад Асланов, заявили их родственники на акции протеста перед представительством ООН в Баку.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" обновил список из 100 политзаключенных, в который вошли, в частности, арестованные после депортации из Германии активисты Самир Ашуров и Пюнхан Керимли и осужденный журналист Полад Асланов. Решение президента о помиловании 213 человек не решило проблему политзаключенных, заявили правозащитники.

Самир Ашуров оказался в числе 38 граждан Азербайджана, которые были возвращены из Германии в рамках Соглашения о реадмиссии. 19 апреля Ашуров был задержан в Баку, а затем арестован по обвинению в нападении с ножом на человека. Правозащитники и супруга Ашурова назвали его дело политическим преследованием. Член ПНФА Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года из Германии, был помещен под стражу по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Его брат и однопартиец также уверены, что Керимли преследуют по политическим мотивам.

Сегодня родственники Самира Ашурова, Пюнхана Керимли и Полада Асланова провели перед представительством ООН в Баку акцию протеста, передал корреспондент "Кавказского узла". "Мы пришли сюда, чтобы напомнить ООН, а также посольствам иностранных государств, что в тюрьмах Азербайджана содержатся 100 политзаключенных. Они арестованы не за криминальные преступления, как утверждают правоохранительные органы, сфабриковавшие уголовные дела, а за журналистскую или политическую деятельность, или просто гражданскую активность, за участие в антиправительственных протестах, критические публикации в социальных сетях", - пояснила журналистам цель акции супруга Полада Асланова Гюльмира Асланова.

Женщина заявила, что ее мужа и других политзаключенных "даже в тюрьмах не оставляют в покое". "Давление на политзаключенных не прекращается и в тюрьмах. Моего мужа Полада Асланова арестовали исключительно за журналистскую работу. Ему отомстили за разоблачение сотрудников спецслужб, занимающихся взяточничеством. Его дело вызвало резонанс в стране и за ее пределами. Поэтому его хотят принудить написать прошение о помиловании, чтобы признал вину, что должно показать правоту силовиков и в то же время продемонстрировать гуманизм власти. Но мой муж не пошел на сделку, отказался писать заявление о помиловании, и его не включили в недавнее распоряжение о помиловании", - рассказала Гюльмира Асланова.

16 ноября 2020 года Полад Асланов был приговорен к 16 годам лишения свободы по обвинению в госизмене. Верховный суд Азербайджана 24 февраля частично удовлетворил кассационную жалобу журналиста, сократив ему срок лишения свободы до 13 лет. По мнению супруги журналиста, ему создают проблемы в пенитенциарном учреждении, чтобы вынудить написать прошение о помиловании.

Супруга Самира Ашурова Нурана Ашурова также считает, что ее муж был арестован по клеветническому обвинению. "Моего мужа арестовали за политические взгляды. Он и здесь участвовал в протестах против нарушения прав человека и коррупции в Азербайджане, и в Германии, куда мы перебрались из-за опасений ареста мужа. Но, несмотря на риски ареста мужа, нас выслали. Против него сфабриковали уголовное дело. Его содержат под арестом, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем – сахарный диабет, сердечное заболевание. Ему противопоказано содержание в замкнутом пространстве, где нет свежего воздуха. Я требую свободы для Самира и других политзаключенных", - заявила Нурана Ашурова.

Возмущение арестом Пюнхана Керимли выразил на акции протеста его отец Вахид Керимов. "Мало того, что моего сына совершенно необоснованно и незаконно арестовали, так его еще и пытали. Всех пять человек, арестованных после фактической депортации из Германии, незаконно арестовали. Им мстят за то, что они, даже находясь за рубежом, не были безразличны к судьбе прав человека в Азербайджане, проводили акции протеста с целью привлечь внимание к проблеме политзаключенных в нашей стране. Теперь они сами стали политзаключенными. Международные организации не должны оставаться безучастными к такой несправедливости по отношению тем, кто борется за права человека", - сказал Вахид Керимов.

Из представительства ООН никто к протестующим не вышел, сообщила после акции корреспонденту "Кавказского узла" Гюльмира Асланова. "К нам из ООН никто не вышел. У нас также не было письменной резолюции пикета. Мы пришли с плакатами, чтобы они видели наши лозунги и поинтересовались бы, что происходит", - сказала она.

Полиция не мешала акции протеста, добавила супруга осужденного журналиста: "Только после того, как мы высказались, сотрудники полиции вежливо попросили нас разойтись".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.