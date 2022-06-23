Полиция Франции взяла под охрану азербайджанского активиста

23 июня 2022, 08:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанский правозащитник-эмигрант Видади Искендеров, живущий во Франции, был задержан после нападения на него. Французская прокуратура выяснила, что он использовал холодное оружие в целях самообороны, признала его потерпевшим и отпустила, а полиция взяла Искендерова под охрану. Нападение совершили местные представители криминала по заказу властей Азербайджана, полагает сам активист.

Как писал "Кавказский узел", нападение на азербайджанского политэмигранта Видади Искендерова произошло 16 июня во французском городе Мюлуз. Активист получил ножевые ранения. Искендеров считает, что за инцидентом стоят власти Азербайджана.

Через день после нападения его задержала полиция, сообщил сам Видади Искендеров корреспонденту "Кавказского узла". "Но спустя два дня меня отпустили по решению прокуратуры Франции. Она отменила уголовное дело и признала меня потерпевшим. Следствие по факту нападения на меня теперь ведет особый отдел прокуратуры Франции", - сообщил Искендеров.

По его словам, на него напала группа людей. "Я рассказал все в деталях. В последние два года я проживаю в городе Мюлуз на северо-востоке Франции, примерно в 100 километрах от Страсбурга. В тот вечер на меня внезапно напали 10-12 человек близ моего дома. Но мне удалось вырваться, добежать до дома и взять нож. Когда они уже пытались ворваться в дом, я нескольким из них нанес ножевые ранения. Я вынужден был сделать это, иначе они убили бы меня. Они были вооружены ножами, цепями, ломом и даже стреляли – у дома была найдена гильза. Когда прибыла полиция, они разбежались", - сказал Искендеров.

Он убежден, что нападение было спланировано с целью убийства. "Я живу в Мюлузе всего два года. У меня здесь ни с кем из местных жителей не было конфликта, вражды. В особом отделе, который ведет следствие по этому делу, уже знают о нападениях на других азербайджанских политэмигрантов - на Мухаммеда Мирзали во Франции, Манафа Джалилзаде – Швейцарии. В правоохранительных органах хорошо осведомлены, что власти Азербайджана открыли большую охоту на проживающих в Европе блогеров, журналистов, правозащитников", - рассказал Искендеров, сам в прошлом следователь.

На оппозиционного азербайджанского блогера Мухаммеда Мирзали, проживающего во Франции, 14 марта 2021 года напал неизвестный, который нанес ему несколько ножевых ранений. Мирзали был госпитализирован в тяжелом состоянии. Правозащитники тогда обвинили в нападении власти Азербайджана и заявили о серии подобных инцидентов, а также призвали силовые структуры Франции и других европейских стран расследовать эти происшествия. 14 июня во Франции были задержаны два предполагаемых киллера, которые готовили покушение на Мирзали. Институт свободы и безопасности репортеров на фоне угроз азербайджанским блогерам в Европе призвал власти Азербайджана "прекратить незаконное экстерриториальное репрессивно-карательное преследование своих критиков в изгнании".

При этом он указал, что нападение на него отличается от атак на других азербайджанских политэмигрантов. "В нападениях на других активистов в основном были задействованы этнические азербайджанцы. Но, по данным французской полиции, для организации покушения на меня из Азербайджана вышли на местные криминальные группы, связанные с наркоторговлей. Им дали мое фото, сведения о моем адресе. Меня хотели убить руками местных криминальных групп", - отметил Искендеров.

По его словам, полиция ведет розыск напавших. "Полиция уже вышла на их след. Одного из нападавших я опознал", - добавил Искендеров. По его утверждению, уголовное дело находится под контролем генпрокурора и МВД Франции.

Искендеров сообщил, что в ходе нападения получил различные телесные повреждения. "У меня ножевые ранения на руке. У меня есть травмы на голове – били кастетами, цепями, ломом. Удары по голове свидетельствуют, что они хотели убить меня", - подчеркнул он.

Для обеспечения безопасности Искендерова выделены сотрудники полиции. "Мне рекомендовали не выходить из дома. Когда я выехал за лекарствами, меня сопровождали три полицейских автомобиля", - сказал Искендеров.

Он также подчеркнул, что полиция ранее его уже предупреждала о возможном нападении. "Меня предупреждали о возможном покушении - физической атаке, отравлении или организации ДТП, и советовали ни с кем не поддерживать близких отношений, даже со знакомыми азербайджанцами. Я следовал этим советам. Но, видимо, полностью уберечься от покушений невозможно", - отметил Искендеров.

Активист напомнил, что из-за своей правозащитной и общественной деятельности он подвергался преследованиям и в Азербайджане. "Во Франции я продолжал критику властей Азербайджана и потому был избран мишенью для расправы", - резюмировал Искендеров.

Руководитель НПО "Содействие защите демократии" Видади Искендеров, принимавший участие в митингах оппозиции в Баку 2 и 17 апреля 2011 года, был приговорен к аресту на 5 и 15 суток. Отбыв срок второго административного ареста, он был обвинен по уголовным статьям, ему инкриминировалось вмешательство в голосование на парламентских выборах 7 ноября 2010 года, на которых он баллотировался в депутаты. 27 августа 2011 года суд приговорил Искендерова к трем годам лишения свободы, правозащитники признали его политзаключенным. 26 декабря 2012 года Искендеров был досрочно освобожден по распоряжению о помиловании и получил политическое убежище в Грузии, а затем переехал во Францию. В марте ЕСПЧ вынес решение по жалобе Искендерова, признав нарушение его прав по части 3 статьи 5 Европейской конвенции прав человека (отсутствие оснований для досудебного ареста). Суд постановил выплатить ему 3,5 тысячи евро.

Исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов отметил, что в Европе произошла серия нападений на активистов - выходцев из Азербайджана.

"В последнее время участились угрозы азербайджанским активистам в Европе. В Швейцарии был избит Манаф Джалилзаде. В Германии был раскрыт план покушения на блогера Турала Садыглы. Во Франции задержали лиц, готовивших покушение на блогера Мухаммеда Мирзали, на которого уже дважды нападали. И атака на Видади Искендерова, известного резкой критикой властей Азербайджана, в этом ряду преступлений. Наш институт уже не раз выступал с заявлениями и обращал внимание международного сообщества и европейских организаций на усиление угроз активистам в Европе", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Азербайджана не комментировали сообщения о нападениях на политэмигрантов в Европе.

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Случаи преследования активистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", опубликованы на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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