Чеченский проект нацпарка создал угрозу экосистемам заповедника "Эрзи"

22 июня 2022, 21:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Преобразование части заповедника "Эрзи" в нацпарк "Даймохк" позволит строительство на его землях хозяйственных объектов, что может обернуться экологической катастрофой, прокомментировали экологи идею создания национального парка на границе Чечни и Ингушетии. Режим охраны заповедника гораздо строже, чем у национального парка, подтвердила юрист.

Как писал "Кавказский узел", идея создания нацпарка "Даймохк" на границе Чечни и Ингушетии создает риск возобновления территориальных споров и требует доработки, поскольку создание парка не должно выглядеть как передача ингушских земель чеченской стороне, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" специалисты. Другим острым аспектом может стать вопрос о том, кто получит право на управление средствами нацпарка, пояснили они.

В 2018 году треть заповедника "Эрзи" оказалась на территории Чечни в результате демаркации границы между двумя республиками, которая прошла по реке Фортанге. Чеченская сторона планирует создать на этой территории собственный нацпарк "Даймохк". Юридическое оформление национального парка "Даймохк" должно завершиться весной 2023 года, Ингушетия уже подготовила и передала в Минприроды свою часть документов, сообщил руководитель Минприроды России на встрече с Рамзаном Кадыровым. Руководство Ингушетии по-прежнему не поддерживает идею создания парка "Даймохк" и подписало лишь дорожную карту по его созданию, отметил вице-премьер Ингушетии Магомед Евлоев.

Преобразование заповедника в нацпарк позволит строительство на его территории хозяйственных объектов

В России нет правовых возможностей преобразования заповедника в национальный парк, сообщил эксперт по особо охраняемым природным территориям российского "Гринпис" Михаил Крейндлин. Согласно принятому 3 августа ФЗ №321 "О внесении изменений в федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях", устанавливается исчерпывающий перечень из четырех заповедников, которые могут быть преобразованы в нацпарки, и "Эрзи" в них не вошел, подчеркнул эколог.

"Таким образом, закон запрещает изменение правового назначения. Чтобы юридически оформить [преобразование части "Эрзи" в нацпарк], нужен федеральный закон", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Крейндлин.

Часть "Эрзи", которую планируют преобразовать в "Даймохк", вошла в состав заповедника только в 2014 году, что было обосновано в связи с нахождением там уникальных природных объектов и экосистем, продолжил эколог. В частности, в "Эрзи" обитает переднеазиатский леопард, также называемый кавказский барс. "Это почти нетронутые территории, высокогорье. Территория сохранная, на ней почти не было людей", – сказал Михаил Крейндлин.

Если чеченским властям удастся изменить юридический статус части "Эрзи", то в образованном нацпарке "Даймохк" станет законным строительство хозяйственных объектов, что запрещено в заповедниках, отметил он. "Выделение земель заповедника "Эрзи" в отдельный нацпарк – это фактически понижение статуса охраняемой территории. И то, и другое – федеральные территории, но если на территории заповедника возможен только щадящий, познавательный с точки зрения созерцания туристический режим, то нацпарк имеет куда больше возможностей для использования. Это строительство спортивных, туристических объектов", – рассказал Крейндлин.

Яркий пример нацпарка, на котором возведены хозобъекты – Сочинский национальный парк, указал эколог. "Все спортивные объекты в Сочи, горнолыжные курорты находятся на территории Сочинского национального парка. На территории "Эрзи" такое запрещено", – отметил Крейндлин.

В случае если нацпарк все же будет существовать, то хозобъекты формально будут принадлежать федеральным властям, добавил он. Однако территория может быть предоставлена в аренду, и тогда руководство хозяйственной деятельностью будет осуществлять "хозяйственный субъект", то есть коммерческое лицо, пояснил эколог.

Старший координатор проектов представительства WWF России в экорегионе "Российский Кавказ" Роман Мнацеканов подтвердил, что, согласно ФЗ №321, передать часть "Эрзи" под нацпарк невозможно.

"Данная процедура не предусмотрена законодательством", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" Роман Мнацеканов.

Он отметил, что о переводе части "Эрзи" под нацпарк известно "только со слов", и "нет никаких документов".

Перевод заповедника в нацпарк нельзя назвать понижением статуса земли, также не стоит делать вывод о крупной застройке нацпарка различными хозобъектами, считает эколог. "Документов о том, какие объекты будут размещены на территории "Даймохка", мы не видим. Какая там будет установлена зона, неизвестно. Возможно, что там будет установлена запретная зона", – сказал Мнацеканов. Данный режим подразумевает, что стройка хозобъектов запрещена, указал он.

Изменение статуса заповедника может грозить экологической катастрофой

Любое изменение статуса заповедника может вылиться в "катастрофу", считает заместитель директора Центра эколого-социальных программ, член Общественной палаты Москвы Александр Федоров. Для того чтобы это сделать, необходимы научные обоснования, оценка последствий, нужна экспертная оценка, насколько квалифицированно изменение статуса земель.

Федоров допускает, что при изменении статуса заповедника будет нарушена экосистема. При этом окончательное решение будет принято Минприроды РФ, которое, руководствуясь доводами властей Чечни и прикрепленными экспертизами, вполне может изменить статус части "Эрзи", отметил он.

"Что касается ФЗ №321, то его легко обойти – например, принять новый закон", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" Александр Федоров.

Эколог также особо обратил внимание на то, что в нацпарке возможно строительство практически любых объектов. "Например, если нацпарк имеет статус исторического и природоохранного наследия, но вы докажете, что химический завод, возводимый на данной территории – это для охраны природы, то вам дадут разрешение. Впрочем, очевидно, что это сложно мотивировать", – сказал Федоров.

В состав нацпарков могут быть включены земли сторонних пользователей – например, животноводов и растениеводов, также в нацпарке могут располагаться даже населенные пункты. Однако деятельность объектов должна исключить химическую обработку и действовать в рамках природоохранных методов, указал Федоров.

Перевод заповедника в нацпарк может сильно ударить по жизни местной флоры и фауны, считает и ставропольский экоактивист Андрей Фокин. Строительство хозобъектов приведет к ухудшению экологической обстановки и разрыву экосистем, уверен он.

"Частенько конкретные решения [о смене статуса земли] принимаются временщиками на местах. Да, временные интересы тоже важны, они практичней, но без оглядки на вневременности, как правило, это приводит к негативным последствиям. В России не так много заповедников, можно смело расширять границы. Важно сохранить хотя бы те природные островки, что имеем сейчас", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" Андрей Фокин.

Он указал, что "Эрзи" расположен в горах, имеет древние городища. На территории заповедника обитает 31 редкий вид животных и растений, которые занесены в Красную книгу и нуждаются в дополнительных охранных мероприятиях, отметил Фокин. Среди них – остроухая ночница, малый подковонос, леопард, большой подковонос, кавказский тетерев, черный гриф, гадюка Динника. Также уязвима популяция рыси.

Фокин особо отметил, что любой нацпарк или заповедник является уникальным.

Юрист пояснила вопросы создания и управления заповедниками и нацпарками

Государственные природные заповедники и национальные парки среди прочих особо охраняемых территорий выделяет федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях", сообщила специалист по земельному праву, адвокат адвокатской конторы Московского района Нижегородской областной коллегии адвокатов Вероника Викулова.

"Заповедники являются только государственными и создаются в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации. Режим охраны заповедника гораздо строже, чем у национального парка, поскольку заповедник – это территория, полностью закрытая от любого воздействия человека", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Вероника Викулова.

Решение вопросов, связанных с деятельностью государственных природных заповедников, органами власти субъектов РФ принимается только на основании решений, принятых министерством природных ресурсов и экологии России, указала она. "Вопросы деятельности заповедников, которые занимают территорию нескольких субъектов РФ, регулируются федеральным законодательством", – добавила Викулова. Что же касается национальных парков, то они также относятся к охраняемым территориям федерального, а не регионального значения, заявила она.

"Создание и изменение территорий национальных парков также допускается только на основании принятого постановления правительства РФ. Однако в отличие от заповедников, на территории национальных парков возможно размещение зоны хозяйственного назначения и зоны традиционного экстенсивного природопользования, что соотносится с особенностями деятельности народов, которые проживают на территории субъекта РФ", – подчеркнула Викулова.

Распоряжение национальными парками осуществляется только федеральными органами, а не органами власти субъектов РФ, указала также она. "Возможно даже выделение служебных наделов для сотрудников парка. В ведении регионов могут находиться только природные парки. На территориях природных парков устанавливаются различные режимы особой охраны и использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности природных участков. При изменении границ субъектов РФ может быть создано два отдельных природных парка", – отметила Викулова.

За идеей создать нацпарк "Даймохк" стоит стремление чеченской стороны получить контроль над землями заповедника в Ингушетии, поделились опасениями в Instagram* жители Ингушетии. Руководство Чечни и администраторы чеченских пабликов обошли молчанием тему создания нацпарка. Заявление главы Минприроды России о создании "Даймохк" противоречит позиции руководства Ингушетии, обратили внимание читатели "Кавказского узла".

Напомним, соглашение о чечено-ингушской границе, подписанное в сентябре 2018 года, привело к массовым протестам в Ингушетии. Активисты обвинили власти Ингушетии в передаче части ингушских земель соседней республике. "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", в которой собрана информация о тех событиях и преследовании противников соглашения. В ноябре 2021 года между Ингушетией и Чечней возник новый виток спора по поводу территорий. Поводом стали не согласованные с ингушской стороной работы чеченских дорожников на пограничной реке Фортанге. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Русло Фортанги: почему злится Кадыров".

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".