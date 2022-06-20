Идея создания нацпарка на границе Чечни и Ингушетии вызвала вопросы у пользователей соцсети

20 июня 2022, 16:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

За идеей создать нацпарк "Даймохк" стоит стремление чеченской стороны получить контроль над землями заповедника в Ингушетии, поделились опасениями в Instagram* жители Ингушетии. Руководство Чечни и администраторы чеченских пабликов обошли молчанием тему создания нацпарка. Заявление главы Минприроды России о создании "Даймохк" противоречит позиции руководства Ингушетии, обратили внимание читатели "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", идея создания нацпарка "Даймохк" на границе Чечни и Ингушетии создает риск возобновления территориальных споров и требует доработки, поскольку создание парка не должно выглядеть как передача ингушских земель чеченской стороне, указали опрошенные "Кавказским узлом" специалисты. Другим острым аспектом может стать вопрос о том, кто получит право на управление средствами нацпарка, пояснили они.

В 2018 году треть заповедника "Эрзи" оказалась на территории Чечни в результате демаркации границы между двумя республиками, которая прошла по реке Фортанге. Чеченская сторона планирует создать на этой территории собственный нацпарк "Даймохк". Юридическое оформление национального парка "Даймохк" должно завершиться весной 2023 года, Ингушетия уже подготовила и передала в Минприроды свою часть документов, сообщил руководитель Минприроды России на встрече с Рамзаном Кадыровым. Руководство Ингушетии по-прежнему не поддерживает идею создания парка "Даймохк" и подписало лишь дорожную карту по его созданию, отметил вице-премьер Ингушетии Магомед Евлоев.

Пользователи ингушских пабликов выразили беспокойство за судьбу приграничных земель

Мнения специалистов, озвученные "Кавказскому узлу", опубликованы 19 июня в Instagram*-паблике "Новости Ингушетии", на который подписаны 205 тысяч пользователей. К 16.40 мск под публикацией размещено 184 комментария. Авторы многих из них предположили, что за идеей создать нацпарк в Чечне стоит претензия на часть ингушских земель.

"У Кадырова аппетит растет, лучше б он успокоился, а то будет плачевно все", - предположил, в частности, wild0528. "Нам пора уже проснуться. И доказать кому-то, кто есть кто, иначе скоро Ингушетия будет во власти Кадырова", - высказал мнение umar_ibn_al_hattab_06.

"Если чеченское руководство возьмёт под контроль данный заповедник, соответственно, под контроль перейдут и памятники культурного наследия ингушей, соответственно, начнётся фактическое присвоение материальной ингушской истории. Это приведёт к тому, что культурный слой ингушей сначала станет вайнахским в "Даймохке", а затем чеченским", - предположил corvus40.

"Тут и без аналитиков все понятно. Заварили тухлую кашу с этим вопросом и сидят, мол само рассосётся, [но] не рассосётся. Наоборот, все, как нарыв, взорвется", - высказал мнение 08037771a. ""Ящик Пандоры" открыли, не думают о последствиях", - написал ffgg_lll.

Схожие опасения высказали пользователи Instagram* и в комментариях к публикации издания "Фортанга" о планах создания нацпарка "Даймохк"."Кажется, нас потихоньку, по кусочку передают Чечне", - написала, в частности, hadiza.hadiza. "А что мелочиться-то? Давайте уже всю республику отдайте", - заочно обратился к чиновникам f__kdzv.

Чеченские чиновники и паблики обошли молчанием тему нацпарка на границе

Популярные чеченские Instagram*-паблики, такие, как "Чечня Лайф 2022" (336 тысяч подписчиков), "Грозный Чечня Кавказ" (168 тысяч подписчиков), "ЧП / Чечня" (90 тысяч подписчиков), "Дни Чечни" (81,5 тысячи подписчиков) по состоянию на 16.40 мск 20 июня не посвятили публикаций теме создания нацпарка на границе с Ингушетией.

Рамзан Кадыров, спикер парламента Чечни Магомед Даудов и депутат Госдумы Адам Делимханов также не высказались по этой теме в своих Telegram-каналах и аккаунтах в Instagram* и "ВКонтакте".

В Instagram*-аккаунте государственного телеканала "Грозный" последняя публикация по этой теме датируется 12 июня, она посвящена встрече Рамзана Кадырова с посетившим республику главой Минприроды России Александром Козловым. Комментарии под публикацией комплиментарны по отношению к главе Чечни.

При этом несколько пользователей опубликовали практически идентичные комментарии. "Очень приятная новость! Благодаря Главе ЧР, Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову наш регион стал динамично развиваться во всех отраслях сферы!" - написали, в частности, пользователи idalov_1990_604_95 и israilova.aizan. "Благодаря Главе Ч.Р Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову регион динамично развивается во всех отраслях сферы!!" - написала и rita_dagaeva_777.

Лишь пользователь prosto_nalgiev_va_so, позиционирующий себя как житель Ингушетии, указал, что вопрос создания нацпарка остается открытым. "Ингушетия ничего не подписывала", - написал он.

Читатели "Кавказского узла" обратили внимание на противоречие в заявлениях чиновников

На риск обострения земельного конфликта Ингушетии и Чечни обратил внимание читатель "Кавказского узла" с ником blossom. "Интересный расклад! А как же вот это: "Глава Минприроды отчитался Кадырову об оформлении нацпарка на границе с Ингушетией"?.. "Юридическое оформление национального парка "Даймохк" в Чечне должно завершиться весной 2023 года, сообщил руководитель Минприроды России на встрече с Кадыровым. Ингушетия уже подготовила и передала в Минприроды свою часть документов, отметил он. Всегда нужно учитывать мнения двух руководителей регионов, отметил министр. Каждый из глав определит того, кто будет подписывать план действий, сказал руководитель Минприроды". Так выходит, господин Кузнецов на встрече с Кадыровым сказал неправду? Несогласие ингушской стороны в вопросе, касающемся передачи части земель парка "Эрзи" для создания чеченского уже парка "Даймохк" на этой территории, может вылиться в очередное обострение , схожее с тем, что мы наблюдали в прошлом году… Хотя, в принципе. все зависит от позиции Москвы в этом вопросе. Как решат "наверху", так все и будет", - написал он 16 июня в комментарии к материалу "Кавказского узла".

В ноябре 2021 года между Ингушетией и Чечней возник новый виток спора по поводу территорий. Поводом стали не согласованные с ингушской стороной работы чеченских дорожников на пограничной реке Фортанге. Подробнее об этом можно прочитать в справке «Кавказского узла» "Русло Фортанги: почему злится Кадыров".

Беспокойство в связи с идеей создания нацпарка выразил 18 июня читатель "Кавказского узла" с ником thu. "Неужели вы думаете, что Кадыров организует национальный парк на границах двух республик, средствами которого будут управлять другие? На то этот нацпарк и создается, чтобы "освоить" финансы. Понятно же, что всеми средствами будет управлять исключительно чеченская сторона. Иначе зачем бы чеченские власти затевали весь этот сыр-бор? Глава Чечни вовсе не альтруист", - написал он в комментарии к другому материалу "Кавказского узла".

Напомним, на противоречие слов главы Минприроды Александра Козлова и позиции главы Ингушетии ранее указал Магомед Евлоев. "Хочу внести ясность, что республика подписала только дорожную карту по созданию этого парка "Даймохк", где мы обозначили свою позицию, а именно позицию главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, и выразили эту позицию в отрицательной форме", - сказал он.

Власти Ингушетии против решения, предложенного Минприроды, подчеркнул Евлоев. "Дело в том, что в своем докладе руководитель Минприроды РФ сказал, что учитывается мнение двух субъектов. И в решении данного вопроса позиция главы республики и моя позиция, личная, отрицательные", - заявил вице-премьер Ингушетии.

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