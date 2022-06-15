Власти Ингушетии дистанцировались от оформления нацпарка на границе с Чечней

15 июня 2022, 14:14

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Руководство Ингушетии по-прежнему не поддерживает идею создания парка "Даймокх" на границе с Чечней и подписало лишь дорожную карту по его созданию, пояснил вице-премьер республики Магомед Евлоев после заявления главы Минприроды России о получении документов от ингушской стороны.

Как писал "Кавказский узел", юридическое оформление национального парка "Даймохк" в Чечне должно завершиться весной 2023 года, сообщил 13 июня руководитель Минприроды России на встрече с Рамзаном Кадыровым. По его словам, Ингушетия уже подготовила и передала в Минприроды свою часть документов.

Треть заповедника "Эрзи" в 2018 году оказалась на территории Чечни в результате демаркации границы между двумя республиками, которая прошла по реке Фортанге. Чеченская сторона планирует создать на этой территории собственный заповедник, "Даймохк". Против этого выступает глава Минприроды Ингушетии Магомед Евлоев. 3 ноября 2021 года он предложил, чтобы управление и ингушской, и чеченской частями заповедника оставалось на территории Ингушетии. Магомед Даудов ранее в своем видеообращении по поводу ситуации на реке Фортанге категорически отверг такую возможность.

Изменение территории госзаповедника "Эрзи" в Ингушетии в пользу создаваемого в Чечне национального парка "Даймохк" не представляется возможным, заявил сегодня первый вице-премьер Ингушетии Магомед Евлоев.

"Земли, которые имеются ввиду в документе под названием "Национальный парк "Даймохк", - это земли, которые были переданы в рамках соглашения между руководством Ингушетии и Чечни в 2018 году, но, так как данные земли находятся на особо охраняемой территории в природном заповеднике "Эрзи", наша позиция отрицательная по этому вопросу", - процитировал его "Интерфакс".

Глава Минприроды России Александр Козлов сказал, что Ингушетия подписала данный документ, напомнил Евлоев. "Но хочу внести ясность, что республика подписала только дорожную карту по созданию этого парка "Даймохк", где мы обозначили свою позицию, а именно позицию главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, и выразили эту позицию в отрицательной форме", - приводятся его слова в материале.

Евлоев особо отметил, что власти Ингушетии против решения, предложенного Минприроды. "Дело в том, что в своем докладе руководитель Минприроды РФ сказал, что учитывается мнение двух субъектов и в решении данного вопроса позиция главы республики и моя позиция, личная, отрицательные", - процитировала его газета "Ингушетия"

Евлоев указал, что в Ингушетии нет лишней земли, чтобы компенсировать потерю. "Мы привели свои доводы о том, что территории национальных парков и особо охраняемых природных территорий, заповедников и заказников, не могут быть уменьшены в соответствии с федеральным законом №33 от 1995 года. Дело в том, что нами также были принесены замечания на данную дорожную карту, эти замечания Минприроды России были удовлетворены", - приводятся слова Евлоева в публикации. В ней не указано, какие именно замечания были внесены, и как на них отреагировало ведомство.

В ноябре 2021 года на фоне противодействия ингушских властей передаче Чечне части заповедника "Эрзи" произошел конфликт вокруг работ на берегу Фортанги. Глава Ингушетии воздержался от публичных комментариев по поводу работ на Фортанге, чтобы не обострять ситуацию и не вступать в заведомо проигрышный конфликт с Рамзаном Кадыровым, но такая позиция не добавляет Махмуд-Али Калиматову популярности в республике, предположили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Глава Минприроды Ингушетии Магомед Евлоев в ноябре 2021 года (Евлоев назначен на пост вице-премьера 31 декабря 2021 года - Прим. "Кавказского узла") выступил против планов передачи части заповедника "Эрзи" под управление Чечни. Он отметил, что считает важным сохранить территорию Эрзи в нынешних границах и признать заповедник "межсубъектовым с сохранением действующей дирекции в Республике Ингушетии".

Евлоев указал на "крайне высокий уровень протестных настроений граждан республики в вопросах, касающихся земельного фонда" и предложил обсудить вопрос на совещании в парламенте республики, указано в публикации на странице Fortanga.org.

Кремль не допустит эскалации конфликта между Ингушетией и Чечней по поводу работ на реке Фортанге, но инциденты такого характера способны разбудить "спящий протест" в Ингушетии, указали ранее "Кавказскому узлу" глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, правозащитник Тимур Акиев и политолог Алексей Малашенко. Напомним, соглашение о чечено-ингушской границе, подписанное в сентябре 2018 года, привело к массовым народным протестам в Ингушетии. Активисты обвинили тогдашнего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в передаче части ингушских земель соседней республике. "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", в которой собрана информация о тех событиях и преследовании противников соглашения.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

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