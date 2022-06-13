Глава Минприроды отчитался Кадырову об оформлении нацпарка на границе с Ингушетией

13 июня 2022, 22:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Юридическое оформление национального парка "Даймохк" в Чечне должно завершиться весной 2023 года, сообщил руководитель Минприроды России на встрече с Рамзаном Кадыровым. Ингушетия уже подготовила и передала в Минприроды свою часть документов, отметил он.

Как писал "Кавказский узел", на фоне противодействия ингушских властей передаче Чечне части заповедника "Эрзи" произошел конфликт вокруг работ на берегу Фортанги. Треть заповедника в 2018 году оказалась на территории Чечни в результате демаркации границы между двумя республиками, которая прошла по реке Фортанге. Чеченская сторона планирует создать на этой территории собственный заповедник, "Даймохк". Против этого выступает глава Минприроды Ингушетии Магомед Евлоев. 3 ноября 2021 года он предложил, чтобы управление и ингушской, и чеченской частями заповедника оставалось на территории Ингушетии. Магомед Даудов ранее в своем видеообращении по поводу ситуации на реке Фортанге категорически отверг такую возможность.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов обсудил с Рамзаном Кадыровым план действий по работе над национальным парком "Даймохк" в Чечне. Парк создается для сохранений разнообразия флоры и фауны, сообщила ЧГТРК "Грозный", опубликовав в своем Youtube-канале репортаж с совещания.

Руководитель Минприроды России рассказал, что процесс оформления документов уже начался. Министр пояснил, что до 1 декабря нужно сделать доклад президенту, 1 апреля подготовить указ президента и до 1 мая следующего года внести его в правительство. "Вот эти даты, когда нужно закончить эту тему раз и навсегда", - заявил Александр Козлов.

Всегда нужно учитывать мнения двух руководителей регионов, отметил министр. Каждый из глав определит того, кто будет подписывать план действий, сказал он. Согласование глав республик и тех, кто должен составить план пошаговых действий, должно быть завершено до 15 июля, пояснил Александр Козлов.

"Ждем вашей подписи, ингуши уже на той неделе нам передали эти документы", - отметил министр.

Напомним, что соглашение о чечено-ингушской границе, подписанное в сентябре 2018 года, привело к массовым народным протестам в Ингушетии. Активисты обвинили тогдашнего главу Ингушетии Юнуса-Бека Евкурова в передаче части ингушских земель соседней республике. "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", в которой собрана информация о тех событиях и преследовании противников соглашения.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

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