Аналитики указали на риски возобновления земельного спора между Чечней и Ингушетией

18 июня 2022, 13:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Идея создания парка "Даймокх" на границе Чечни и Ингушетии не должна выглядеть как передача ингушских земель чеченской стороне и потому требует доработки. Еще одним острым аспектом этой темы может стать вопрос о том, кто получит право на управление средствами нацпарка, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", треть заповедника в 2018 году оказалась на территории Чечни в результате демаркации границы между двумя республиками, которая прошла по реке Фортанге. Чеченская сторона планирует создать на этой территории собственный заповедник, "Даймохк". Против этого выступает глава Минприроды Ингушетии Магомед Евлоев. 13 июня стало известно, что юридическое оформление нацпарка "Даймохк" в Чечне должно завершиться весной 2023 года. Власти Ингушетии по-прежнему не поддерживает идею создания парка "Даймокх" и подписали лишь дорожную карту по его созданию, заявил 15 июня вице-премьер республики Магомед Евлоев.

Соглашение о чечено-ингушской границе, подписанное в сентябре 2018 года, привело к массовым протестам в Ингушетии. Активисты обвинили власти Ингушетии в передаче части ингушских земель соседней республике. "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", в которой собрана информация о тех событиях и преследовании противников соглашения.

Создание национального парка на границе между Чечней и Ингушетией создает риски возникновения территориальных споров, считает главный научный сотрудник Группы стратегических оценок Центра ситуационного анализа ИМЭМО РАН имени Примакова Алексей Малашенко. "Ингуши очень дорожили теми территориями, которые передали в 2018 году. Для них любые действия на них болезненная тема. Уступки по этому вопросу могут вызвать раздражение в обществе республики. Поэтому вопрос создания национального парка "Даймохк" придется "досогласовывать", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Новый виток конфликта ни к чему хорошему не приведёт, добавил он. "Другое дело, что у Рамзана [Кадырова] сейчас сильная позиция из-за Украины. Но и федеральным властям нужно быть предельно осторожными, потому что какой-либо конфликт на совершенно ровном месте абсолютно ни к чему", – указал Малашенко.

В то же время и руководству Чечни необходимо занять сдержанную позицию, заявил аналитик. "Рамзан [Кадыров] должен поработать. Чтобы создание заповедника не выглядела как уступка чеченцам. Не должно это перерасти в раздражение чеченцами. В нынешних условиях это не нужно никому, в том числе федеральному центру", – резюмировал Малашенко.

Создание национального парка – это благое дело, которое, возможно, обойдется без очередного витка земельного спора, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Заповедники нужны. И они порой существуют не только на территории разных субъектов одного государства, но и на территориях разных государств может быть общее пространство по охране природы. Заповедник будет способствовать сохранению и возобновлению редких видов растений и животным в равной степени на всех территориях. Будет работа для ученых и егерей обеих республик", – сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Создание заповедника не касается, по крайней мере, так должно быть, кадастровых границ одного и другого регионов, добавил он. "Охраняемые ландшафты и виды животных являются общим достоянием. Например, альпийские луга на Кавказе идут от Карачаево-Черкесии до Дагестана и если, скажем, создать единый заповедник здесь это не значит, что будут изменены границы и территории Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана", – пояснил Кутаев.

Актуальным остается вопрос кто будет распоряжаться средствами, которые выделят на создание национального парка и возможно из-за это могут возникнуть разногласия, отметил он. "Это будет спор, кто будет управлять проектом, кому поступят деньги. Речь пока вообще не идёт об изменении границ территорий. Скорее всего, именно Рамзан Кадыров силой своего авторитета "выбил" этот проект. И вероятно он и будет управлять проектом", – сказал Кутаев.

Национальный парк как правило создаётся в пределах одной административной единицы. В то время как заповедник может охватывать несколько регионов, отметил старший научный сотрудник Института географии РАН Алексей Гуня. "Например Кавказский биосферный заповедник, который охватывает Краснодарский край, Адыгею и даже Карачаево-Черкесию. В данном случае нацпарк "Даймохк" организуется в пределах территории Чеченской Республики", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Часть территории национального парка действительно раньше входила в заповедник "Эрзи". В связи с изменениями границ между Чечней и Ингушетией часть заповедника оказалась на территории Чечни, указал географ. "Это в основном правый борт долины реки Фортанги. Заповедный режим способствовал тому, что эти места не были затронуты хозяйственной деятельностью и по новым планам будут включены в создаваемый Национальный парк", – отметил Алексей Гуня.

Что касается недовольства ингушской стороны, то это укладывается в целом с их несогласием с проведением границ республик, полагает он. "Спорный контекст касается не только заповедника "Эрзи". Он в целом касается того, что границы проведены не так как хотела бы ингушская сторона. В данном случае хотелось бы дистанцироваться от субъективных оценок и отразить природные и рекреационные факторы, повлиявшие на выбор территории для национального парка", – сказал аналитик.

Само по себе создание национального парка логично, считает он. "Территория нетронутая. Там не было интенсивной хозяйственной деятельности после выселения, селиться не разрешали. Нацпарк при этом охватит не только восточную часть заповедника "Эрзи", но и некоторые соседние территории к востоку. Следует отметить, что статус Национального парка включает не столько мероприятия по охране природы, сколько в основном регулируемое природопользование. Будут участки, где ничего нельзя будет делать (заповедный режим). Но и будут участки, с щадящим режимом хозяйственной деятельности. Они будут ориентированы на рекреационные цели, на туристов, отчасти – на сельскохозяйственное использование (регулируемый выпас)", – рассказал Алексей Гуня.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.