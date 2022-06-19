Азербайджан обвинил Армению в снайперских обстрелах

19 июня 2022, 16:15

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Позиции азербайджанской армии на границе с Арменией сегодня были обстреляны из снайперских винтовок и стрелкового оружия, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что вечером 18 июня и в ночь на 19 июня азербайджанские позиции в Кельбаджарском районе (армянское название Кельбаджара – Карвачар) были обстреляны из разнокалиберного оружия со стороны Варденисского района Гегаркуникской области Армении. Азербайджанские военные приняли ответные меры, заявило министерство. Минобороны Армении сообщило, что 19-летний солдат-срочник погиб 18 июня во время обстрела с азербайджанской стороны в Варденисском направлении.

Позиции азербайджанской армии около села Зивель Кельбаджарского района были обстреляны сегодня днем из снайперских винтовок и стрелкового оружия, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Стрельба велась с позиции около населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района (Варденисский район. – Прим. "Кавказского узла"), говорится в сообщении на русскоязычной версии сайта министерства. "Нашими подразделениями были приняты адекватные ответные меры", - отмечается в публикации.

Напомним, Кельбаджарский район по итогам осенней войны 2020 года перешел под контроль Азербайджана. Ранее эта территория относилась к Шаумяновскому и Мартакертскому районам Нагорного Карабаха. Какие еще территории перешли под контроль Баку после войны 2020 года, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах на границе. В частности, 17 июня Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные обстреляли войсковые позиции около села Демирчидам в Кельбаджарском районе. Эта информация не соответствует действительности, заявило в тот же день военное ведомство Армении.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий и их последствий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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