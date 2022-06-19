Минобороны Армении сообщило о гибели солдата на границе с Азербайджаном

19 июня 2022, 14:38

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Солдат-срочник Грач Пилипосян погиб в результате обстрела с азербайджанской стороны, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана сообщило, что вечером 18 июня и в ночь на 19 июня азербайджанские позиции в Кельбаджарском районе (армянское название Кельбаджара – Карвачар) были обстреляны из разнокалиберного оружия со стороны Варденисского района Армении. Азербайджанские военные приняли ответные меры, заявило министерство.

19-летний солдат срочной службы погиб 18 июня во время обстрела с азербайджанской стороны в Варденисском направлении, сообщило сегодня Минобороны Армении. По данным ведомства, погибший – 19-летний Грач Пилипосян, житель села Бюракан Арагацотнской области, передал корреспондент "Кавказского узла".

Сегодня в Варденисе ситуация спокойная, сообщил руководитель фракции «Единый Варденис» Совета старейшин Вардениса Давид Шахназарян. "Вчера (18 июня) с полудня противник открыл стрельбу в направлении Вардениса. Вследствие выстрелов погиб военнослужащий срочной службы. На данный момент спокойно, стрельбы нет", - приводит его слова NEWS.am.

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 14.37 мск, не прокомментировало на своем сайте информацию о гибели солдата.

Напомним, Кельбаджарский район по итогам осенней войны 2020 года перешел под контроль Азербайджана. Ранее эта территория относилась к Шаумяновскому и Мартакертскому районам Нагорного Карабаха. Какие еще территории перешли под контроль Баку после войны 2020 года, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий и их последствий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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