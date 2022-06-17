Минобороны Армении отвергло обвинение в обстреле азербайджанских позиций

17 июня 2022, 11:22

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Информация Минобороны Азербайджана о том, что армянские военные нарушили режим перемирия на границе, не соответствует действительности, заявило военное ведомство Армении.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана сегодня заявило, что ночью армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии около села Демирчидам в Кельбаджарском районе.

Подразделения армянской армии соблюдают режим перемирия, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы Минобороны Армении. "Заявление об обстреле в ночь с 16 на 17 июня азербайджанских позиций в восточном направлении армяно-азербайджанской границы из разнокалиберного оружия - очередная дезинформация", - сказал он.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе "относительно спокойная" и контролируется армянскими подразделениями, отметил представитель ведомства.

Напомним, Кельбаджарский район (армянское название Кельбаджара – Карвачар) по итогам осенней войны 2020 года перешел под контроль Азербайджана. Ранее эта территория относилась к Шаумяновскому и Мартакертскому районам Нагорного Карабаха. Какие еще территории перешли под контроль Баку после войны 2020 года, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий и их последствий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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