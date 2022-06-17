Участники забастовки на заводах "Боржоми" добились встречи с властями

17 июня 2022, 01:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Чиновники правительства в Грузии провели переговоры с бастующими рабочими заводов "Боржоми". Стороны обсудили увольнение сотрудников компании и новые условия труда, рабочие надеются на продолжение диалога, сообщил представитель профсоюзов Георгий Диасамидзе.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил, что правительство Грузии станет совладельцем компании "Боржоми", после чего проблемы работников компании будут решены. Пакет акций и контроль над IDS Borjomi International решено передать правительству Грузии, это позволит возобновить работу заводов, сообщили представители компании. Гарибашвили уточнил, что кабмин Грузии получит акции безвозмездно. Бастующие работники "Боржоми" подали иск в суд с просьбой восстановить на работе уволенных сотрудников. 15 июня представитель профсоюзов Георгий Диасамидзе сообщил, что власти после заявлений о переходе компании под контроль правительства не связались с рабочими заводов "Боржоми". Бастующие пообещали 16 июня перекрыть трассу Боржоми-Ахалцихе.

Забастовка работников двух заводов по розливу минеральной воды в Боржоми проходит с 31 мая. Они требуют улучшить условия труда и восстановить на работе уволенных людей. 6 июня около 400 бастующих заблокировали все въезды на предприятия, после чего работа заводов была остановлена. 9 июня въезды оставались заблокированными, а участники забастовки на встрече с народным защитником Грузии Нино Ломджария сообщили, что руководство компании выплатило зарплату только тем сотрудникам, которые подписали контракты, а на тех, кто не согласился на новые условия, оказывают давление.

В первой половине дня 16 июня рабочие планировали перекрыть трассу, однако правоохранительные органы этого не допустили, передал корреспондент «Кавказского узла».

После этого чиновники правительства Грузии встретились с инициативной группой рабочих завода «Боржоми». На встрече не было достигнуто результатов, но рабочие считают, что диалог необходимо продолжать, сказал представитель профсоюзов Георгий Диасамидзе в эфире телекомпании «Мтавари архи», который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

«На встрече речь шла о 50 незаконно уволенных сотрудниках, о трудовых контрактах. Проведение встречи – рабочий процесс, были озвучены позиции сторон, но результатов нет», - сказал он по итогам встречи.

Диасамидзе выразил надежду, что дальнейшее проведение переговоров будет проходить конструктивно, и первым шагом станет перечисление зарплаты рабочим за период от двух доя пяти месяцев.

Сложившаяся ситуация на заводах стала невыносимой для обеих сторон, и рабочие надеются на выполнение хотя бы половины их требований, сказал бастующий рабочий Торнике Гоголидзе. Рабочие продолжат добиваться своих требований различными методами, но исключительно справедливым и мирным путем, подчеркнул он.

Рабочий Серги Степнадзе после переговоров предположил, что власти «готовы пойти на уступки». Однако рабочих не устраивают некоторые условия, есть и условия властей, на которые сотрудники заводов уже согласились.

После того, как основатель контролирующей заводы Боржоми "Альфа-групп" Михаил Фридман попал под санкции из-за ситуации на Украине, у компании, разливающей минеральную воду, обострились проблемы. 29 мая 2022 года заводы приостановили работу, уволили десятки сотрудников и сократили зарплату остальным. Работники "Боржоми" с этим не согласились, объявили забастовку и проводят протесты. О претензиях забастовщиков и ответе правительства Грузии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Боржоми".

Информацию о протестах работников "Боржоми" Кавказский узел" собирает на странице "Пока не поздно пить "Боржоми"".

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