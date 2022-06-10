Бастующие работники "Боржоми" пожаловались омбудсмену на дискриминацию

10 июня 2022, 01:19

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Руководство компании IDS Borjomi выплатило зарплату только тем сотрудникам, которые подписали контракты, а на тех, кто не согласился на новые условия труда, оказывается давление, сообщили участники забастовки на встрече с народным защитником Грузии Нино Ломджарией. Она пообещала расследовать жалобы рабочих.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство Грузии станет совладельцем компании "Боржоми", после чего проблемы работников компании будут решены. 7 июня на предприятиях "Боржоми" произошли столкновения с полицией. Бастующих возмутила попытка провезти на заблокированную участниками акции территорию предприятия рабочих в полицейских машинах. 8 июня в Боржоми поддержать протестующих прибыли представители профсоюза работников металлургической, горнодобывающей и химической промышленности Грузии. Протестующие отказались разблокировать входы на заводы, так как переговоры с руководством компании IDS Borjomi не увенчались успехом.

Забастовка работников двух заводов по розливу минеральной воды в Боржоми проходит с 31 мая. Они требуют наказать виновных в шантаже, давлении и угрозах по отношению к рабочим, улучшить условия труда и восстановить на работе уволенных людей. 5 июня бастующие потребовали не привлекать штрейкбрехеров, которых, как они считают, руководство "Боржоми" собиралось привезти из других районов Грузии и стран. 6 июня около 400 бастующих работников заводов в тот же день заблокировали все въезды на территории предприятий и выезды с них, после чего работа заводов была остановлена.

На десятый день забастовки работников "Боржоми" входы в оба завода остаются заблокированными, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" лидер профсоюзов Гиоргий Диасомидзе.

В Боржоми 9 июня прибыла народный защитник Грузии Нино Ломджария, она встретилась с бастующими работниками двух заводов, сообщается на сайте омбудсмена. На митинге, под проливным дождем, протестующие рассказали ей об ухудшении условий контракта, снижении заработной платы, уволенных сотрудниках и рассказали народному защитнику о возможной дискриминации.

Так, протестующие сообщили, что компания выплатила зарплату только той части сотрудников, которые подписали предложенные контракты, а тем, кто не согласился на ухудшение условий труда, компания отказывается платить за уже выполненную работу. Работники заводов также пожаловались на давление и запугивание. Нино Ломджария пообещала расследовать жалобы рабочих на дискриминацию.

"Работа в этой компании является для них единственным источником дохода, и без зарплаты эти люди остаются совершенно без гроша в кармане. Кроме того, многие из них рискуют стать бездомными из-за неуплаты банковских кредитов", - сказала она.

Проблема затронула до 400 человек и вышла за рамки только правовых отношений, поэтому обязательно должна обсуждаться на государственном уровне, считает Ломджария. "Государство должно найти наилучшее решение, и мы будем активно участвовать в этом процессе", - сказала она.

Ломджария сообщила, что аппарат народного защитника изучит ситуацию и после этого даст рекомендации обеим сторонам. "Я думаю, что правительство должно быть заинтересовано и вовлечено в процесс, и при его посредничестве результат обязательно будет", - считает омбудсмен.

На встрече работников и медиатора со стороны правительства Анны Самсония 7 июня работникам пообещали выплатить зарплату за два месяца, но этого не произошло, сказал сотрудник завода в прямом эфире ТВ "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Готовятся два иска: один о незаконном увольнении 50 рабочих, а другой - о незаконной невыплате зарплаты, сообщила в прямом эфире ТВ "Формула" юрист профсоюзов Тамар Мурманидзе.

Директор по развитию бизнеса IDS Borjomi Georgia Звиад Мемарнишвили, комментируя визит омбудсмена, заявил, что готов "представить подробную информацию всем заинтересованным сторонам, включая омбудсмена". "Надеемся, что аппарат омбудсмена заинтересует позиция всех сторон", - написал он на своей странице в Facebook*.

Он также выразил сожаление, что народный защитник не смог встретиться с руководством компании и сотрудниками, которые ежедневно пытаются попасть на работу.

Напомним, IDS Borjomi Georgia входит в состав IDS Borjomi International, шестидесятипроцентной долей которой владеет компания "Альфа-групп", основанная российским предпринимателем Михаилом Фридманом, попавшим под санкции, введенные странами Запада из-за ситуации на Украине. IDS Borjomi Georgia сообщила о приостановке работы с 29 апреля двух своих заводов. Компании ограничили доступ к банковским счетам после того, как миллиардер Михаил Фридман попал под санкции.

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