Сотрудники "Боржоми" на митинге. Кадр видео https://web.telegram.org/z/#-1404451300

14 июня 2022, 18:08

Главное о протестах в Боржоми

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После того, как основатель контролирующей заводы Боржоми "Альфа-групп" Михаил Фридман попал под санкции из-за ситуации на Украине, у компании, разливающей минеральную воду, обострились проблемы. 29 мая 2022 года заводы приостановили работу, уволили десятки сотрудников и сократили зарплату остальным. Работники "Боржоми" с этим не согласились, объявили забастовку и проводят протесты. О претензиях забастовщиков и ответе правительства Грузии, - рассказывается в справке "Кавказского узла".

Обещания Гарибашвили

13 июня правительство Грузии официально приняло предложение IDS Borjomi International, и теперь контролирующий акционер компании безвозмездно передаст кабинету министров 7,73% акций компании. В результате соглашения владелец контрольного пакета акций больше не будет осуществлять контроль над предприятием, представительство акционеров в совете директоров компании будет сокращено с восьми до двух человек, а председателем совета будет представитель правительства Грузии. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в который раз пообещал, что "все те проблемы, которые были у «Боржоми» и его сотрудники в оперировании, управлении и функционировании, будут сняты".

IDS Borjomi Georgia входит в состав IDS Borjomi International, 60% долей которой владеет компания "Альфа-групп", основанная российским предпринимателем Михаилом Фридманом, попавшим под санкции, введенные странами Запада из-за ситуации на Украине.

Рабочие уступать не хотят

Сотрудники на акции у заводов по розливу минеральной воды "Боржоми". Кадр видео https://mtavari.tv/ https://mtavari.tv/news/87781-borjomis-karkhnis-orive-shesasvleli-piketirebulia

3 июня протестующие отказались пропустить на территорию завода трейлеры, которые должны были вывезти готовую продукцию. Рабочие не уходят с территории заводов ни днем, ни ночью, оставаясь в палатках. На территории заводов также много полицейских 1. 6 июня 400 бастующих заблокировали все входы на предприятия и выходы. В Боржоми побывали инспекторы труда, а представители Минздрава, медиатор и глава Трудовой инспекции Бека Перадзе встретились с забастовщиками и администрацией компании. 9 июня на встрече с народным защитником Грузии Нино Ломджария протестующие сообщили, что компания выплатила зарплату только той части сотрудников, которые подписали предложенные контракты, а тем, кто не согласился на ухудшение условий труда, компания отказывается платить за уже выполненную работу.

Начало забастовки

31 мая работники двух заводов по розливу минеральной воды в Боржоми начали забастовку. Они потребовали наказать виновных в шантаже, давлении и угрозах по отношению к рабочим, улучшить условия труда, а также восстановить на работе уволенных людей. Поводом для забастовки стали трудовые контракты с худшими условиями, которые компания IDS Borjomi Georgia предложила сотрудникам предприятий после приостановки работы заводов.

Руководство компании пошло на конфликт

Работники у здания компании "Боржоми". Кадр видео https://www.rustavi2.ge/ka/news/199594

Еще 6 мая уволили 49 работников, остальным сократили зарплаты и лишили премий. А 20 мая профсоюзы заявляли о давлении на работников, в Службу инспекции труда поступило около 100 звонков от сотрудников компании по фактам шантажа, угроз, дискриминации на заводе, заявил тогда председатель отраслевого профсоюза.

В связи с конфликтом на заводах готовятся два судебных иска: один о незаконном увольнении 50 рабочих, а другой - о незаконной невыплате зарплаты, сообщила в прямом эфире ТВ "Формула" юрист профсоюзов Тамар Мурманидзе.

Санкции остановили заводы

После того, как основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман попал под санкции, два завода, выпускающие "Боржоми" и контролируемые "Альфой", стали испытывать трудности с банковским обслуживанием и расчетами с кредиторами. Это наложилось на сложности, связанные с реализацией продукции компании на основных рынках. 29 апреля стало известно о временной приостановке работы заводов.

Успех протестов прошлого года

17 мая 2021 года около 400 рабочих Боржомских разливочных заводов в Грузии объявили забастовку с требованием улучшения условий труда и повышения зарплат. На следующий день компания заявила, что сама забастовка организована профсоюзами с целью саботажа. 21 мая бастующих рабочих поддержало и Объединение профсоюзов Грузии. В итоге работники смогли добиться повышения зарплат и улучшения условий труда.

Примечания

  1. Работники "Боржоми" потребовали не привлекать штрейкбрехеров // Кавказский Узел, 6 июня 2022 года

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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