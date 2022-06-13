Владельцы заводов "Боржоми" объявили о передаче акций правительству Грузии

13 июня 2022, 17:57

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Пакет акций и контроль над IDS Borjomi International решено передать правительству Грузии, это позволит возобновить работу заводов, работники которых продолжают забастовку, сообщили представители компании. Кабмин Грузии получит акции безвозмездно, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил, что правительство Грузии станет совладельцем компании "Боржоми", после чего проблемы работников компании будут решены. "Через неделю мы поднимем этот вопрос на заседании правительства. Государство станет акционером и совладельцем "Боржоми", и эта проблема будет решена", - сказал он.

Забастовка работников двух заводов по розливу минеральной воды в Боржоми проходит с 31 мая. Они требуют улучшить условия труда и восстановить на работе уволенных людей. 6 июня около 400 бастующих заблокировали все въезды на предприятия, после чего работа заводов была остановлена. 9 июня въезды оставались заблокированными, а участники забастовки на встрече с народным защитником Грузии Нино Ломджария сообщили, что руководство компании выплатило зарплату только тем сотрудникам, которые подписали контракты, а на тех, кто не согласился на новые условия, оказывают давление.

Сегодня правительство Грузии официально приняло предложение, и контролирующий акционер компании безвозмездно передаст кабмину 7,73% акций компании, сообщила IDS Borjomi International.

В результате соглашения владелец контрольного пакета акций больше не будет осуществлять контроль над IDS Borjomi International, представительство акционеров в совете директоров компании будет сокращено с восьми до двух человек, а председателем совета будет представитель правительства Грузии, заявил член совета директоров Эльхан Алназаров в эфире телеканала "Формула".

"Мы, IDS Borjomi, благодарны правительству Грузии за поддержку этого соглашения. В этой сложной ситуации это решение позволяет компании продолжать развитие", - сказал Алназаров, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

При этом сотрудники компании продолжают акцию протеста на территории заводов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" лидер профсоюза Георгий Диасомидзе. "Запланированный митинг профсоюзов и работников «Боржоми» в Тбилиси на этом этапе не пройдет. После заявления премьер-министра Ираклия Гарибашвили на заседании правительства профсоюзы возвращаются к переговорам с работодателями. Мы рассчитываем на конструктивный диалог. Первое требование - восстановление незаконно уволенных 50 работников и выплата зарплат за два месяца", - сказал Диасомидзе.

О том, что правительство Грузии становится акционером компании - владельца заводов "Боржоми", Ираклий Гарибашвили объявил сегодня на заседании правительства. "Мы успешно завершили переговоры с акционерами «Боржоми» и наше государство, правительство Грузии станет акционером той группы, которая является владельцем завода «Боржоми». Это безвозмездная сделка. Мы получим акции бесплатно, и после этого наше государство станет совладельцем завода «Боржоми», нашего национального достояния, гордости, и все те проблемы, которые были у «Боржоми» и его сотрудники в оперировании, управлении и функционировании, будут сняты. Мы согласовали этот вопрос с нашими международными партнерами, у нас были и консультации с регуляторами в Великобритании. Хочу подчеркнуть, что данная сделка оформлена в полном соответствии с нормами международного права", - приводит слова премьер-министра "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, IDS Borjomi Georgia входит в состав IDS Borjomi International, 60-процентной долей которой владеет компания "Альфа-групп", основанная российским предпринимателем Михаилом Фридманом, попавшим под санкции Запада из-за военной операции на Украине. IDS Borjomi Georgia сообщила о приостановке работы с 29 апреля двух своих заводов. Компании ограничили доступ к банковским счетам после того, как миллиардер Михаил Фридман попал под санкции.

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