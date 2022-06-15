Участников забастовки на заводах "Боржоми" возмутило невнимание властей

15 июня 2022, 20:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти после заявлений о переходе компании под контроль правительства не связались с рабочими заводов "Боржоми", которые продолжают забастовку 16-й день. Бастующие пообещали 16 июня перекрыть трассу Боржоми-Ахалцихе.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил, что правительство Грузии станет совладельцем компании "Боржоми", после чего проблемы работников компании будут решены. Пакет акций и контроль над IDS Borjomi International решено передать правительству Грузии, это позволит возобновить работу заводов, сообщили представители компании. Гарибашвили уточнил, что кабмин Грузии получит акции безвозмездно. Бастующие работники "Боржоми" подали иск в суд с просьбой восстановить на работе уволенных сотрудников.

Забастовка работников двух заводов по розливу минеральной воды в Боржоми проходит с 31 мая. Они требуют улучшить условия труда и восстановить на работе уволенных людей. 6 июня около 400 бастующих заблокировали все въезды на предприятия, после чего работа заводов была остановлена. 9 июня въезды оставались заблокированными, а участники забастовки на встрече с народным защитником Грузии Нино Ломджария сообщили, что руководство компании выплатило зарплату только тем сотрудникам, которые подписали контракты, а на тех, кто не согласился на новые условия, оказывают давление.

Бастующие шестнадцатый день рабочие заводов "Боржоми" заявляют, что готовы к диалогу, однако после заявления премьер-министра (о переходе части акций под контроль правительства - Прим. "Кавказского узла") к ним никто не вышел поговорить, сообщил сегодня "Общественный вещатель".

Несмотря на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, с бастующими работниками завода "Боржоми" до сих пор не связались, и им уже два месяца не выплачивают зарплату, сообщил сегодня представитель профсоюзов Георгий Диасамидзе на своей странице в соцсети Facebook*. По его словам, рабочие заводов находятся в экстремальной ситуации, однако правительство бездействует.

Представитель профсоюзов анонсировал акцию протеста. "Бастующие жители Боржоми перекроют центральную трассу Боржоми-Ахалцихе завтра, 16 июня, в 12.00 (11.00 мск). Мы понимаем, что многих из нас завтра могут арестовать, но мы готовы. Правительство Грузии, если вы это сделаете, то знайте, что вы арестовываете голодных родителей голодных детей", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Диасамидзе. Представитель профсоюзов также принес извинения жителям Боржоми за возможные проблемы с передвижением.

Напомним, IDS Borjomi Georgia входит в состав IDS Borjomi International, 60-процентной долей которой владеет компания "Альфа-групп", основанная российским предпринимателем Михаилом Фридманом, попавшим под санкции Запада из-за военной операции на Украине. IDS Borjomi Georgia сообщила о приостановке работы с 29 апреля двух своих заводов. Компании ограничили доступ к банковским счетам после того, как миллиардер Михаил Фридман попал под санкции.

Информацию о протестах работников "Боржоми" Кавказский узел" собирает на странице "Пока не поздно пить "Боржоми"".

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