09 июля 2022, 11:32

Ереван опроверг заявление Баку об обстреле

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сведения, что армянские солдаты обстреляли позиции азербайджанских военных в Кельбаджарском районе, не соответствуют действительности, заявило Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня азербайджанская сторона заявила, что вечером 8 июля военные Армении с приграничной территории обстреляли позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе.

Распространенные Минобороны Азербайджана сведения, что вечером 8 июля армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствуют действительности, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Армении.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная, добавило ведомство.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно узнать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий и их последствий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Противостояние России и Запада перечеркнуло прежний формат урегулирования в Карабахе", "Армянская оппозиция обвинила Пашиняна в сговоре с Азербайджаном", "Власти не ответили на обращение жителей Нагорного Карабаха относительно альтернативной дороги в Армению".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

09 июля 2022, 17:40

  • Пострадавшие от теракта в Беслане пожаловались на препятствия в получении медпомощи

    Сын пострадавшего от теракта в Беслане Заура Ханикаева, умершего в ожидании госпитализации в Северо-Кавказский медцентр, подал жалобы в следком и прокуратуру. На препятствия в получении плановой медицинской помощи пожаловались и другие пережившие теракт в бесланской школе. Пользователей соцсетей возмутило такое отношение к жертвам теракта.

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