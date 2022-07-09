Ереван опроверг заявление Баку об обстреле

09 июля 2022, 11:32

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Сведения, что армянские солдаты обстреляли позиции азербайджанских военных в Кельбаджарском районе, не соответствуют действительности, заявило Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня азербайджанская сторона заявила, что вечером 8 июля военные Армении с приграничной территории обстреляли позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе.

Распространенные Минобороны Азербайджана сведения, что вечером 8 июля армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствуют действительности, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Армении.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная, добавило ведомство.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно узнать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий и их последствий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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